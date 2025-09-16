¿Clases para adultos… o nuevo tema de Seidy La Niña? La cubana vuelve a subir la temperatura en Instagram

Vídeos relacionados:

Cuando se trata de Seidy La Niña, nada es lo que parece… o todo lo es. Con su habitual mezcla de picardía, humor y sensualidad que supera todo límite, la cantante cubana encendió Instagram al anunciar lo que podrían ser unas clases bastante subidas de tono o, quizás, el adelanto de un nuevo tema musical.

"¿Quieres amarrar a tu marido, a tu esposo o a tu amante? Muy pronto llegan mis clases… Cómo coger el palo elegante", escribió la artista junto a una explosiva sesión de fotos en la que aparece vestida con una minifalda colegiala, tacones fucsia y actitud desafiante, apoyada sensualmente sobre una mesa de billar.

La publicación, dirigida a mayores de 18 años, promete que “no se requiere experiencia previa” y que los interesados saldrán "con todo lo que necesitan para que su vida íntima sea como las películas para adultos (bueno, algunas)”. Incluso invita a sus seguidores a escribirle por privado y confesar "con qué pose quieren comenzar".

Captura Instagram / Seidy La Niña

Pero tratándose de Seidy, no sería raro que toda esta puesta en escena no sea solo una promoción para un taller picante, sino también la antesala de un nuevo lanzamiento musical con doble sentido, de esos que ya forman parte de su sello personal.

Ya sea una estrategia de marketing, una canción en camino o una propuesta real para sus fans más atrevidos, lo cierto es que Seidy sabe cómo llamar la atención y poner a todos a hablar… y a imaginar.

