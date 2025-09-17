Escuela cubana de triple salto coloca tres atletas en la final del Mundial de Tokio

Vídeos relacionados:

La escuela cubana de triple salto volvió a dejar su huella en el atletismo mundial. De los seis representantes formados en la isla que compitieron bajo diferentes banderas en el Campeonato Mundial de Tokio 2025, tres lograron avanzar a la final y estarán en la disputa por las medallas.

De acuerdo con el periodista Raúl Rodríguez en Facebook, el campeón olímpico de Tokio, Pedro Pablo Pichardo (Portugal), junto a Andy Díaz (Italia) y Lázaro Martínez (Cuba), se clasificaron para la final y mantienen vivas las aspiraciones de sumar nuevas preseas para la tradición del triple cubano.

Quienes quedaron fuera

No pudieron avanzar el actual monarca olímpico, Jordan Díaz (España), que ha tenido una temporada marcada por las lesiones, ni Andy Hechevarría ni Cristian Nápoles, que quedaron eliminados en la fase preliminar.

París 2024 en el retrovisor

Hace menos de un año, Díaz, Pichardo y Andy Díaz conquistaron las medallas de oro, plata y bronce en París 2024 para España, Portugal e Italia, respectivamente, en la final del triple salto, donde paradójicamente quedó sin preseas el representante de la isla caribeña, Martínez.

Jordan Díaz, de apenas 23 años, destronó con un salto de 17,86 metros a Pichardo (17,84 metros), quien era el monarca olímpico vigente. Andy se quedó con el bronce con un salto de 17,64. Martínez, en tanto, obtuvo la octava posición en la final de esta disciplina, con 17,34.

Una escuela que trasciende fronteras

Más allá de las distintas banderas, el resultado confirma la vigencia y calidad de la escuela cubana de triple salto, que continúa proyectando talento a nivel internacional y sigue siendo referencia en una de las pruebas más técnicas y exigentes del atletismo.

