La escuela cubana de triple salto volvió a dejar su huella en el atletismo mundial. De los seis representantes formados en la isla que compitieron bajo diferentes banderas en el Campeonato Mundial de Tokio 2025, tres lograron avanzar a la final y estarán en la disputa por las medallas.
De acuerdo con el periodista Raúl Rodríguez en Facebook, el campeón olímpico de Tokio, Pedro Pablo Pichardo (Portugal), junto a Andy Díaz (Italia) y Lázaro Martínez (Cuba), se clasificaron para la final y mantienen vivas las aspiraciones de sumar nuevas preseas para la tradición del triple cubano.
Quienes quedaron fuera
No pudieron avanzar el actual monarca olímpico, Jordan Díaz (España), que ha tenido una temporada marcada por las lesiones, ni Andy Hechevarría ni Cristian Nápoles, que quedaron eliminados en la fase preliminar.
París 2024 en el retrovisor
Hace menos de un año, Díaz, Pichardo y Andy Díaz conquistaron las medallas de oro, plata y bronce en París 2024 para España, Portugal e Italia, respectivamente, en la final del triple salto, donde paradójicamente quedó sin preseas el representante de la isla caribeña, Martínez.
Jordan Díaz, de apenas 23 años, destronó con un salto de 17,86 metros a Pichardo (17,84 metros), quien era el monarca olímpico vigente. Andy se quedó con el bronce con un salto de 17,64. Martínez, en tanto, obtuvo la octava posición en la final de esta disciplina, con 17,34.
Una escuela que trasciende fronteras
Más allá de las distintas banderas, el resultado confirma la vigencia y calidad de la escuela cubana de triple salto, que continúa proyectando talento a nivel internacional y sigue siendo referencia en una de las pruebas más técnicas y exigentes del atletismo.
Preguntas frecuentes sobre la Escuela Cubana de Triple Salto y el Mundial de Atletismo de Tokio 2025
¿Qué logros ha obtenido la escuela cubana de triple salto en el Mundial de Tokio 2025?
La escuela cubana de triple salto logró clasificar a tres atletas a la final del Mundial de Tokio 2025, reafirmando su calidad y vigencia en el atletismo mundial. Pedro Pablo Pichardo (Portugal), Andy Díaz (Italia) y Lázaro Martínez (Cuba) son los representantes que avanzaron a la final, demostrando la capacidad de Cuba para formar atletas de élite, incluso cuando compiten bajo diferentes banderas.
¿Cómo ha afectado el fenómeno de las deserciones a la delegación cubana en eventos internacionales?
Las deserciones de atletas cubanos en eventos internacionales han sido un problema recurrente, afectando la representación y el rendimiento del país en competencias deportivas. En los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, seis atletas cubanos abandonaron la delegación, lo que refleja una tendencia creciente que impacta negativamente en el sistema deportivo cubano y su capacidad para retener talento.
¿Qué impacto tiene el desempeño de atletas cubanos en el ámbito internacional?
El desempeño de atletas cubanos en el ámbito internacional resalta la calidad de la formación deportiva en la isla, aunque también evidencia desafíos internos. La participación de atletas formados en Cuba, como Pedro Pablo Pichardo, que compiten para otros países, muestra el talento exportado debido a limitaciones y condiciones en el país. Estos resultados son un reflejo de la capacidad técnica cubana, pero también de la necesidad de cambios estructurales para mantener a sus atletas representando a la nación.
