"Mi amor por ti crece cada día más": Romántica felicitación de Nadia Ferreira a Marc Anthony por su cumpleaños

Marc Anthony celebra hoy su cumpleaños y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, no dejó pasar la fecha por alto. La también madre de su hijo compartió un tierno y romántico mensaje en Instagram acompañado de varias fotos juntos.

“¡Happy birthday al padre de mi hijo, mi amor por ti crece cada día más! Te amamos”, escribió Nadia junto a una recopilación de imágenes que muestran su complicidad y amor: desde besos apasionados hasta momentos íntimos en yates, casas lujosas y escapadas románticas.

En las fotos se les ve disfrutando juntos en diferentes escenarios, abrazados, sonrientes, y derrochando química. Pero el detalle que más ha enternecido a los seguidores fue el video que la modelo publicó, donde aparece tras bambalinas durante uno de los conciertos del salsero, enviándole besos y animándolo como su fan número uno.

Marc Anthony, quien este año celebra su 57 cumpleaños, ha recibido miles de felicitaciones de parte de sus seguidores, amigos y colegas.

El dúo cubano Gente de Zona tambien celebró esta nueva vuelta al Sol del popular salsero en redes sociales con un video de momentos juntos sobre el escenario poniendo a gozar al público.

“¡Happy Birthday Marc! Gracias por tu visión, tu apoyo incondicional y tu ejemplo a seguir. Gracias por ser más que un amigo, un hermano. ¡Te ama tu familia de Gente De Zona!”, se lee en la publicación.

