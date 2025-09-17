"Mi amor por ti crece cada día más": Romántica felicitación de Nadia Ferreira a Marc Anthony por su cumpleaños

Vídeos relacionados:
Marc Anthony celebra hoy su cumpleaños y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, no dejó pasar la fecha por alto. La también madre de su hijo compartió un tierno y romántico mensaje en Instagram acompañado de varias fotos juntos.
“¡Happy birthday al padre de mi hijo, mi amor por ti crece cada día más! Te amamos”, escribió Nadia junto a una recopilación de imágenes que muestran su complicidad y amor: desde besos apasionados hasta momentos íntimos en yates, casas lujosas y escapadas románticas.
En las fotos se les ve disfrutando juntos en diferentes escenarios, abrazados, sonrientes, y derrochando química. Pero el detalle que más ha enternecido a los seguidores fue el video que la modelo publicó, donde aparece tras bambalinas durante uno de los conciertos del salsero, enviándole besos y animándolo como su fan número uno.
Marc Anthony, quien este año celebra su 57 cumpleaños, ha recibido miles de felicitaciones de parte de sus seguidores, amigos y colegas.
El dúo cubano Gente de Zona tambien celebró esta nueva vuelta al Sol del popular salsero en redes sociales con un video de momentos juntos sobre el escenario poniendo a gozar al público.
“¡Happy Birthday Marc! Gracias por tu visión, tu apoyo incondicional y tu ejemplo a seguir. Gracias por ser más que un amigo, un hermano. ¡Te ama tu familia de Gente De Zona!”, se lee en la publicación.
