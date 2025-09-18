Se registran dos sismos perceptibles en Pilón, Granma

Vídeos relacionados:

Dos sismos de magnitud 2.9 y 3.2 en la escala de Richter fueron perceptibles en la tarde de este miércoles en el municipio Pilón, de la provincia Granma, confirmó el Servicio Sismológico Nacional de Cuba.

El primer evento telúrico se registró a las 6:34 p.m. (hora local), a una profundidad de 7.4 kilómetros, localizado en los 19.88 grados de latitud norte y los -77.40 grados de longitud oeste, a siete kilómetros al oeste de Pilón, informó Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico y especialista del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

Captura de Facebook/Enrique Diego Arango Arias

A las 6:40 p.m., la red de estaciones sismológicas detectó el segundo temblor, de magnitud 3.2, a una profundidad de 10 km y en las coordenadas 19.82 grados de latitud norte y los -77.33 grados de longitud oeste, a 10 kilómetros al sur de la misma localidad oriental.

Estos son los sismos perceptibles 13 y 14 de 2025, precisó Arango Arias. “Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de las localidades de Pilón y Niquero de la provincia de Granma, sin daños materiales y humanos”, afirmó el experto.

Más de 3,000 sismos se registraron en Cuba en el primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 3,623 terremotos en la región, de los cuales 3,273 ocurrieron dentro del área geográfica de Cuba, según datos publicados en julio por el Sistema Sismológico Nacional.

Pese al elevado número de movimientos telúricos en la primera mitad del año, sólo 10 fueron perceptibles por la población, nueve de ellos relacionados con la zona de límite de placas al sur del oriente cubano.

El día en que se reportó mayor actividad sísmica fue el 27 de enero, con 60 eventos en 24 horas.

La zona más activa fue Pilón–Chivirico, con 1,849 sismos contabilizados, que en su mayoría fueron réplicas del terremoto ocurrido el 10 de noviembre de 2024. Mientras que la zona más energética fue la de Santiago–Baconao.

