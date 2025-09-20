"Que arda Troya": Seidy La Niña ofrece 300 dólares a quien adivine cuánto ha ganado con su video íntimo

La cantante cubana Seidy La Niña encendió las redes sociales con una provocadora propuesta: regalar 300 dólares a quien acierte cuánto ha ganado en OnlyFans tras la filtración de su video íntimo.
"Y pues bueno, esta es la pregunta del millón: ¿Cuánto ha ganado Seidy La Niña con su video íntimo?", expresó la artista en una reciente publicación, avivando la curiosidad de sus seguidores.
Lejos de dar una cifra concreta, Seidy trasladó el enigma a su audiencia. "Más bien la pregunta se las voy a hacer a ustedes. La persona que me adivine cuánto yo he ganado en estos nueve días que mi video está en OnlyFans le voy a regalar 100 dólares", dijo inicialmente. Pero la cifra no se quedó ahí y la cantante subió la apuesta y finalmente ofreció 300 dólares al ganador del peculiar concurso.
Como era de esperarse, las especulaciones no tardaron en inundar los comentarios. Cientos de usuarios comenzaron a lanzar cifras, muchas de ellas superando los miles de dólares, lo que refleja el revuelo que ha generado el contenido y el interés que despierta la artista en plataformas de contenido exclusivo.
Aunque todavía no ha confirmado si ya hay un ganador, ni reveló la cifra exacta, la jugada mediática de Seidy ha sido efectiva: generar conversación, aumentar el tráfico en su perfil de OnlyFans y, de paso, seguir capitalizando la controversia.
Además del reto, Seidy continúa manteniendo la atención de sus seguidores con publicaciones sugerentes. En las últimas horas, compartió un video en ropa interior, acompañado del mensaje "Buenas noches" y un emoji de fueguito.
La intérprete, conocida por su estilo frontal y sin filtros, no ha dado señales de arrepentimiento y parece estar disfrutando el protagonismo. Su frase “Que arda Troya” resume con claridad la actitud con la que ha afrontado este episodio.
Preguntas frecuentes sobre Seidy La Niña y su estrategia en OnlyFans
¿Por qué Seidy La Niña ofrece 300 dólares a quien adivine sus ganancias?
Seidy La Niña lanzó una provocadora propuesta en redes sociales para generar conversación y aumentar el tráfico en su perfil de OnlyFans. Ofreció 300 dólares a quien adivinara cuánto ha ganado tras la filtración de su video íntimo, lo que incrementó la curiosidad y especulación entre sus seguidores.
¿Cómo ha reaccionado Seidy La Niña ante las críticas por sus videos íntimos?
Seidy La Niña ha respondido con firmeza y humor ante las críticas por la filtración de un video íntimo. Ha dejado claro que no se avergüenza y que, de hecho, aprovecha la situación para promover su contenido en OnlyFans, mostrando una actitud desafiante y segura de sí misma.
¿Qué planes tiene Seidy La Niña con sus ganancias de OnlyFans?
Seidy La Niña ha anunciado que planea postularse a la Alcaldía de Miami-Dade utilizando las ganancias obtenidas en OnlyFans. Este anuncio ha generado diversas reacciones, aunque no está claro si se trata de una estrategia de marketing o de una intención seria de incursionar en la política.
