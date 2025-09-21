¡En go-kart por las calles de Tokio! Osmani García y Laura disfrutan a lo grande en Japón

El reguetonero cubano Osmani García y su esposa la famosa repostera Laura García, vivieron una experiencia inolvidable en Japón, y no han dudado en compartirlo con sus seguidores.

Vestidos con disfraces de Pikachu, la popular pareja recorrió las vibrantes calles de Tokio a bordo de go-karts personalizados, como parte del servicio turístico Street Kart, una de las atracciones más populares entre los visitantes de la ciudad.

Las imágenes, que rápidamente llamaron la atención en Instagram, muestran a Osmani y Laura posando sonrientes, saludando a los transeúntes y grabando el momento mientras cruzan por el famoso cruce de Shibuya, uno de los más transitados del mundo.

La experiencia, que permite a los turistas conducir por la ciudad disfrazados de personajes animados, es un auténtico éxito en la capital japonesa.

Basta con ver la alegría de ambos para saber que este momento estará entre los más divertidos que han disfrutado juntos.

La pareja, que ha compartido momentos de sus muchos viajes en redes sociales, continúa sumando aventuras esta vez por Asia, demostrando que su amor y energía no tienen fronteras.

