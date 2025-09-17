Cubana detalla el costo de su viaje a Punta Cana para reencontrarse con su esposo

Una cubana residente en Matanzas ha causado revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que detalla cuánto costó su viaje desde Cuba a República Dominicana para reencontrarse con su esposo que vive en Estados Unidos.

Su testimonio, publicado en su cuenta @sheyreyes032, ha generado cientos de comentarios que van desde la incredulidad hasta la crítica directa por el alto costo del viaje.

“¿Cuánto me costó viajar de Cuba a República Dominicana, específicamente a Punta Cana? Mi esposo desde Estados Unidos fue que hizo todo el proceso con una agencia, yo tuve que solicitar una visa en la embajada de Dominicana aquí en Cuba, visa que tuvo un costo de $140, tuve que ir a La Habana dos veces así que también fueron $200 en carro”, explicó la joven en su video, que incluye imágenes del hotel y fragmentos del viaje.

Relató que voló directamente desde La Habana a Punta Cana, y que se hospedaron en el hotel Barceló Bávaro Palace. “Como pueden ver la habitación es bastante bonita, tiene todas las comodidades y mi parte favorita fue este jacuzzi que nos encantó y la vista tan bonita que teníamos desde nuestra habitación”.

Sobre los costos, precisó: “El precio depende de la cantidad de personas y al hotel que vayan. A nosotros nos costó $4 000, esto incluía el pasaje de ida y regreso de los dos y una semana en el hotel, y obviamente el transporte que te traslada desde el aeropuerto hasta el hotel”.

En el mismo video detalló gastos adicionales como $10 por persona para acceder al parque de agua dentro del hotel, y $200 por una excursión en buggies. Aunque querían visitar la isla Saona, decidieron no hacerlo porque “la playa no estaba en las mejores condiciones ya que había mucho sargazo”.

“Nosotros pagamos $10 por persona por ir a este parque de agua que quedaba en el mismo hotel y $200 por la aventura de los buggies. Esta de todas las excursiones que había disponibles fue la que más nos gustó”, añadió. Concluyó diciendo que “nos encantó este hotel y el trato de los dominicanos fue un 1000 de 10. La verdad es que la pasamos increíble. Déjame decir en los comentarios qué te pareció el precio”.

Las reacciones al video se multiplicaron en pocas horas. Algunos usuarios criticaron el alto costo del paquete turístico, comparándolo con viajes a destinos como Europa, mientras otros defendieron el derecho de la joven a disfrutar con su pareja. También hubo quienes señalaron que a los turistas se les suele cobrar más por servicios y excursiones dentro de los resorts, como los buggies o parques acuáticos.

Punta Cana se ha consolidado como un destino clave para el reencuentro de familias cubanas separadas por la emigración. Con vuelos directos desde La Habana, visado más accesible y agencias especializadas en facilitar los trámites para residentes en la isla, miles de personas están eligiendo este enclave turístico como punto intermedio para volver a abrazarse.

Más de 43 000 personas con pasaporte cubano visitaron República Dominicana en los primeros seis meses de 2025, y solo en junio más de 19 500 residentes en la isla viajaron a ese país caribeño. Muchas de esas visitas estuvieron motivadas por la posibilidad de reencontrarse con familiares que residen en Estados Unidos u otros países, evitando así los costosos y burocráticos procesos de entrada a Cuba.

El auge de estos encuentros también responde a las condiciones actuales del turismo en Cuba. La caída del 25 % en la llegada de turistas y una ocupación hotelera que apenas supera el 24 % reflejan un colapso del sector marcado por apagones, escasez y deterioro de los servicios.

En contraste, República Dominicana ofrece servicios más estables, infraestructura moderna y un entorno más favorable para quienes desean pasar unos días con sus seres queridos. Agencias como Yes Travel y Risa Travel han estructurado paquetes que incluyen visado, vuelo, transporte y hospedaje en hoteles todo incluido, con precios que oscilan entre 1 800 y 2 500 dólares por persona, según el destino, la temporada y el tipo de habitación.

La experiencia de reencuentros en Dominicana ha sido documentada también por artistas y figuras públicas. En un video reciente, Jean Michel, Maka, Coralita Veloz y Tahimí Alvariño protagonizaron una emotiva despedida en Punta Cana tras haberse reencontrado fuera de Cuba. “Es muy jodido, muy triste que estén las familias divididas y que haya un solo responsable que sea esa jodida dictadura”, expresó el actor en el video.

Además, más de 1 200 cubanos han obtenido residencia legal en República Dominicana en lo que va de año, según cifras de la Dirección General de Migración. El país caribeño, con idioma común, cercanía geográfica y una política migratoria más flexible, se está convirtiendo en un nuevo espacio de tránsito, reencuentro y en muchos casos, de establecimiento permanente.

Para Sheyla, su experiencia en Punta Cana fue más que unas simples vacaciones. Representó una pausa, un lujo compartido, y un respiro emocional. Y para miles de cubanos, destinos como este se han convertido en el único lugar posible para volver a ser familia, al menos por unos días.

