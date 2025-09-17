Después de tres años lejos de su tierra, un cubano decidió volver a casa de una manera poco convencional: disfrazado de dinosaurio inflable. El momento fue grabado y subido a TikTok por el usuario @raidel_ramirez.5, y rápidamente comenzó a circular en redes por la mezcla perfecta entre humor, ternura y nostalgia.

En el video se ve al joven corriendo por una calle de tierra, enfundado en el llamativo traje, mientras su madre se le acerca con los brazos abiertos. La escena termina con un abrazo cargado de emoción y risas, al ritmo de la canción “Hoy”, de Gloria Estefan.

El reencuentro no tardó en conmover a los usuarios de TikTok. Algunos confesaron haber llorado al ver el abrazo, otros aplaudieron la creatividad y el buen humor del protagonista. “Nunca me había hecho llorar un dinosaurio”, escribió una usuaria. “El tiempo de Dios es perfecto. Disfruta, bro”, comentó otro.

Muchos cubanos se sintieron identificados con el video, expresando en los comentarios su deseo de poder vivir pronto un momento similar con sus seres queridos. Para otros, fue simplemente un recordatorio de lo importante que es regresar, sin perder la alegría y el sentido del humor.

El clip ha acumulado cientos de reacciones y se ha convertido en uno de esos momentos que, sin buscarlo, resumen una parte esencial de la experiencia migratoria cubana: el deseo constante de volver a abrazar a los nuestros.

