Desgarrador reencuentro de un cubano con su madre después de 7 años separados: "Maldita distancia"

Un emotivo video compartido en TikTok muestra el desgarrador reencuentro entre un joven cubano y su madre después de siete años sin poder abrazarse.

Las imágenes, publicadas por el usuario @osvaldoglezferrer, muestran el instante en que madre e hijo se funden en un abrazo interminable, entre lágrimas y besos, mientras se tocan los rostros como intentando recuperar el tiempo perdido.

“Esto es nacer en Cuba… La maldita distancia, te amo mami”, escribió el joven en la publicación, que ha conmovido a miles de internautas.

En el video se aprecia a la madre llorando desconsoladamente al ver a su hijo, mientras él tampoco puede contener el llanto. El momento, grabado de noche en lo que parece ser la llegada del muchacho, refleja la dura realidad de muchas familias cubanas, separadas durante años por la migración y las dificultades para viajar.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y emoción, asegurando que la escena les arrancó lágrimas y les recordó sus propias historias de separación familiar.

El reencuentro, además de conmovedor, pone en evidencia la dolorosa lejanía que viven miles de cubanos que buscan un futuro lejos de la isla, dejando atrás a sus seres queridos durante largos periodos de tiempo.

