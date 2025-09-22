Kenny Robert se emociona con la humildad y sencillez de una joven influencer cubana: "Yo quiero ayudarla"

Kenny Robert ha conmovido a sus seguidores al mostrar su admiración por Melanye Sánchez, una joven influencer cubana que tocó su corazón y el de muchos internautas en redes sociales por mostrar sin filtros la dura realidad en la que vive.

En un mundo virtual saturado de apariencias, lujos y vidas idealizadas, Melanye destaca por lo contrario: su autenticidad. Vive en una casa en pésimas condiciones, muchas veces sin agua, y enfrenta las mismas dificultades que miles de cubanos dentro de la isla. Sin embargo, no deja de crear contenido ni de tratar de sacar una sonrisa a quienes la siguen.

“Ella es una niña que a mí me inspira muchísimo porque no finge ni maquilla su realidad, no es una más de lo que uno está acostumbrado a ver aquí en Instagram, que es la perfección que no existe ni va a existir. Me emociona muchísimo como ella muestra su casita, la vida que ella lleva, que es la realidad de muchos cubanos”, expresó Kenny en un video compartido en su Instagram.

Conmovido por la historia, Kenny decidió unirse a una campaña en GoFundMe que busca recaudar fondos para que Melanye pueda comprarse una vivienda en mejores condiciones. También pidió a sus seguidores que se sumen a la iniciativa.

“A pesar de todas las carencias que tiene, siempre está haciendo contenido y siempre está tratando de hacernos sonreír. No tiene miedo de mostrarse auténtica, que la verdadera belleza está en la humildad, en la sinceridad y en el corazón. Para mí tú eres la mejor influencer que tiene Cuba ahora mismo, lo eres, y lo digo porque estás rompiendo esquemas, porque lo más valioso que puede tener una persona es ser genuina”, dijo.

El gesto ha sido aplaudido por sus seguidores, y la recaudación ya supera los 6.000 dólares, gracias al impulso colectivo y la historia inspiradora de una joven que rompe esquemas desde la honestidad.

