"Pasó de un Polski a un Maserati": Así reaccionó Kenny Robert a la relación de Samantha y L Kimii

La confirmación de que Samantha Hernández y L Kimii están juntos no dejó boquiabierto a nadie en el mundo del entretenimiento cubano porque ya era un secreto a voces, pero lo que sí todos estaban esperando era la reacción de Kenny Robert... o mejor dicho, de Jessica, su alter ego más dramático y deslenguado.

Y como era de esperarse, no decepcionó. Con su característico estilo sin filtro, Jessica lanzó uno de sus mejores dardos al enterarse del nuevo romance.

“Samantha pasó de un Polski a un Maserati”, soltó sin contemplaciones, haciendo clara referencia a Wampi, el ex de Samantha. Sin anestesia, sin filtro y con la lengua más suelta que un moño mal amarrado.

Pero ahí no quedó la cosa. Kenny, en personaje, dedicó varios videos al tema, comenzando con su clásico ataque de arrebato despechado: “Verdad que ese Kimico es un vicio, lo que tienen es que abrir la relación”, lanzó, entre indignada y resignada, como si la relación fuera una serie de Netflix que no le consultaron para renovar temporada.

Para colmo de males (o risas), envió audios a Wampi en los que lo tildó de "chivirico" y le soltó que estaba “fuñido”, burlándose abiertamente del reguetonero como quien saca cuentas con el pasado... pero con humor venenoso.

Y como no hay despecho sin arte, Jessica se tiró un video titulado “Si yo fuera Samantha en la intimidad con L Kimii”. Solo diremos que no dejó nada a la imaginación y dejó a unos cuantos sin palabras.

También editó una foto de Samantha y L Kimii y se insertó en ella como si fueran un trío feliz. El resultado fue tan cómico como inquietante.

Jessica también le dedicó varias canciones de despecho a L Kimii junto a consejos gratuitos a Samantha, advirtiéndole que ese hombre “no es confiable”.

Si creías que la novela había terminado, recuerda que donde hay un corazón roto, siempre habrá una Jessica lista para encender las redes.

