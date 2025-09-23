Empresa Aguas de La Habana anuncia cambio de fecha para interrupción del servicio

Vídeos relacionados:

La empresa Aguas de La Habana informó este lunes que la parada general prevista para el 23 de septiembre en el centro de la ciudad ha sido reprogramada para el jueves 25 de septiembre de 2025, debido a las dificultades en el sistema de suministro.

El comunicado detalla que los problemas fueron ocasionados por afectaciones eléctricas en la fuente Cuenca Sur y salideros en la conductora de 78 pulgadas, lo cual provocó interrupciones en el servicio durante el fin de semana.

“Esta decisión busca evitar mayores interrupciones en el servicio”, explicó la empresa. No obstante, advirtió que, si se presenta una nueva rotura de envergadura debido a los salideros activos, será obligatoria una parada inmediata para reparar el sistema.

Desde el domingo, brigadas técnicas trabajan en el terreno en labores previas como movimientos de tierra, traslado de recursos y equipos, con el objetivo de minimizar el tiempo de afectación una vez que se realice la parada del sistema.

Algunos barrios de La Habana llevan más de 30 días sin recibir el servicio de agua potable en sus hogares. Los vecinos han salido a manifestarse a las calles.

Aguas de La Habana aseguró que esta intervención es necesaria para corregir la crítica vulnerabilidad que presenta actualmente el tramo afectado de la conductora y pidió comprensión a los cubanos.

