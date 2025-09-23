Empresa Aguas de La Habana anuncia cambio de fecha para interrupción del servicio

Vídeos relacionados:
La empresa Aguas de La Habana informó este lunes que la parada general prevista para el 23 de septiembre en el centro de la ciudad ha sido reprogramada para el jueves 25 de septiembre de 2025, debido a las dificultades en el sistema de suministro.
El comunicado detalla que los problemas fueron ocasionados por afectaciones eléctricas en la fuente Cuenca Sur y salideros en la conductora de 78 pulgadas, lo cual provocó interrupciones en el servicio durante el fin de semana.
“Esta decisión busca evitar mayores interrupciones en el servicio”, explicó la empresa. No obstante, advirtió que, si se presenta una nueva rotura de envergadura debido a los salideros activos, será obligatoria una parada inmediata para reparar el sistema.
Desde el domingo, brigadas técnicas trabajan en el terreno en labores previas como movimientos de tierra, traslado de recursos y equipos, con el objetivo de minimizar el tiempo de afectación una vez que se realice la parada del sistema.
Algunos barrios de La Habana llevan más de 30 días sin recibir el servicio de agua potable en sus hogares. Los vecinos han salido a manifestarse a las calles.
Lo más leído hoy:
Aguas de La Habana aseguró que esta intervención es necesaria para corregir la crítica vulnerabilidad que presenta actualmente el tramo afectado de la conductora y pidió comprensión a los cubanos.
Preguntas Frecuentes sobre la Interrupción del Servicio de Agua en La Habana
¿Por qué se reprogramó la interrupción del servicio de agua en La Habana?
La interrupción del servicio de agua en La Habana fue reprogramada debido a dificultades en el sistema de suministro, como afectaciones eléctricas en la fuente Cuenca Sur y salideros en la conductora de 78 pulgadas. Esta decisión busca evitar mayores interrupciones en el servicio.
¿Qué medidas se están tomando para minimizar el impacto de la interrupción del servicio de agua?
Desde el domingo, brigadas técnicas están trabajando en el terreno en labores previas como movimientos de tierra, traslado de recursos y equipos. El objetivo es minimizar el tiempo de afectación una vez que se realice la parada del sistema.
¿Qué municipios de La Habana se verán afectados por la interrupción del servicio de agua?
La interrupción del servicio de agua afectará a los municipios de Plaza de la Revolución, Cerro, Diez de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja. Además, Guanabacoa está sin abasto de agua debido a una rotura del impulsor de Justiz.
¿Cuál es la causa principal de la crisis de agua en La Habana?
La crisis de agua en La Habana se debe a la inestabilidad eléctrica y a problemas de infraestructura. Las averías y largos apagones complican el abasto de agua, y la población cubana percibe esta situación como el resultado de décadas de negligencia, mala gestión y falta de inversiones en el sistema energético nacional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.