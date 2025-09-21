Vecinos de La Loma de Fumero, en Regla, se plantan en la calle tras 30 días sin agua

Vecinos exigieron una solución inmediata al problema que los mantiene sin agua desde hace un mes

Cansados de un mes sin servicio de agua y en medio de otro apagón, los vecinos de La Loma de Fumero, en el capitalino municipio de Regla, salieron anoche a protestar golpeando calderos y gritando consignas contra la indolencia de las autoridades.

Videos compartidos en Facebook por usuarios como Hermes Yasell-CubaFace muestran a los vecinos gritando “¡Queremos agua pin\*, queremos agua Pin\*\*\*!” mientras se plantaban en medio de una de las calles de la zona.

La protesta estalló justo cuando la zona sufría un nuevo apagón, lo que acrecentó la tensión.

Captura de Facebook/La Tijera

Los manifestantes exigieron una solución inmediata al problema que los mantiene sin agua potable desde hace un mes y advirtieron que no se moverían hasta que llegara una pipa o se restableciera el servicio, destacó a través de su página en Facebook el usuario La Tijera.

“Basta ya de abuso”, reclamaron los pobladores.

El estallido vecinal refleja el colapso de los servicios básicos en Cuba, con el suministro de agua quebrado, apagones interminables por déficit energético, acumulación de basura en cada esquina y autoridades incapaces de ofrecer respuestas.

El 19 de agosto, decenas de cubanos bloquearon con cubos, tanques y recipientes vacíos la céntrica calle Reina, en el municipio Centro Habana, para exigir soluciones inmediatas a la escasez de agua potable que afecta a miles de familias en la capital.

Antes, la desesperación por la falta de agua potable y alimentos básicos empujó a varios residentes en el poblado de Cajimaya, en Mayarí, Holguín, a manifestarse pacíficamente, hartos del abandono estatal y del deterioro constante de sus condiciones de vida.

En la noche del 3 de septiembre una protesta espontánea estalló en las calles Águila y Monte, también en Centro Habana, cuando un grupo de vecinos salió a la vía pública para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, del que carecen desde hace más de 30 días.

Pocos días después, un grupo de vecinos en la capital denunció en un reportaje televisivo del Canal Habana que llevan más de un mes sin recibir el vital líquido, pese a las promesas de distribución mediante pipas. Durante la transmisión, los residentes cuestionaron la falta de soluciones efectivas y expresaron su indignación por el incumplimiento del servicio.

También a mediados de septiembre, vecinos en las inmediaciones de la esquina de Tejas, en el municipio Cerro, en La Habana, protagonizaron un cacerolazo en protesta por un apagón que se extendió durante más de siete horas.

No era la primera vez que los residentes de esta localidad se manifestaban, pues en noviembre de 2024, realizaron una protesta similar tras pasar tres días sin agua ni electricidad.

La crisis del agua en Cuba ha alcanzado niveles muy alarmantes, pues más de tres millones de personas, equivalente a 30 % de la población residente en el país, sufren hoy la falta total o parcial de ese recurso en todo el país, según datos oficiales.

El gobierno cubano decidió liberar de sus empleos habituales a los delegados de circunscripción para que se dediquen por completo a atender directamente a la población, en medio de una profunda crisis energética y de abasto de agua que ha desatado crecientes protestas en varias regiones del país.

Preguntas frecuentes sobre la crisis del agua en Cuba