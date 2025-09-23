Ana de Armas es hoy una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Ha protagonizado películas junto a figuras como Ryan Gosling, Ben Affleck y Daniel Craig, y en 2023 fue nominada al premio Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Pero mucho antes de los reflectores y las alfombras rojas, la actriz cubana vivió una infancia modesta en un pequeño municipio de la isla.

Nacida en La Habana en 1988, Ana creció en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Fue allí donde asistió a la escuela y vivió con su familia antes de emigrar a España siendo aún una adolescente. Su historia de superación ha sido contada en entrevistas internacionales, pero pocos conocen el lugar exacto donde pasó sus primeros años.

Esta semana, un video publicado por el creador de contenido @jonixdose en TikTok, YouTube e Instagram reveló lo que sería la vivienda donde creció Ana de Armas, según testimonios de vecinos del lugar. La identificación fue posible tras entrevistar a varias personas del municipio, entre ellas un hombre que asegura ser el padre de una de las mejores amigas de la infancia de la actriz.

“Dimos con el padre de una de las mejores amigas de Ana, que hoy por hoy la visita sí o sí cuando viaja a Cuba. La visita todavía. Y así fue como dimos con el dato: la casa exacta de Ana de Armas, que es esta imagen que vemos en pantalla. Nos dio una pequeña entrevista el señor y nos lo confirmó. Ella vivió aquí con su familia. Seguramente no tiene la misma arquitectura que entonces, y la persona que vive ahí ahora mismo no tiene nada que ver con Ana de Armas ni su familia”, explicó el youtuber cubano en su canal.

La vivienda, de paredes blancas y ventanas con persianas de aluminio, conserva una apariencia sencilla que contrasta con la vida de lujo y fama que hoy rodea a la estrella cubana.

“Fue con mi hija a primaria y secundaria. Yo conozco a toda su familia, hasta que se fueron”, contó el entrevistado. El video aclara que, aunque la arquitectura pudo haber cambiado con los años, esa fue la casa donde vivió Ana antes de dejar Cuba. También se explicó que los actuales residentes del inmueble no tienen relación alguna con la actriz.

Lo más leído hoy:

Con más de 70 mil suscriptores en YouTube, @jonixdose continúa documentando historias y rincones poco conocidos de Cuba, conectando a los cubanos de dentro y fuera de la isla.

Preguntas frecuentes sobre Ana de Armas y su infancia en Cuba