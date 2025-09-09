"Habla Toro", el nuevo junte de Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine ya tiene fecha de estreno

Vídeos relacionados:
El trío explosivo formado por Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine vuelve a la carga con un nuevo tema titulado “Habla Toro”, que verá la luz este viernes 12 de septiembre bajo el sello Planet Records.
En el póster oficial compartido en redes sociales, los artistas lucen atuendos vaqueros, camisas a cuadros, sombreros y gafas oscuras, muy acordes con la estética del título del tema, que promete una mezcla de ritmos urbanos con una dosis de música campesina.
“Nos fuimos otra vez con está el trío que no falla”, aseguró Lenier tras compartir en sus historias el anuncio del estreno.
Pero quien más disfrutó de la grabación del videoclip no fue ninguno de los cantantes, sino Yan Carlos, el hijo de Rachel Arderi, esposa de Bebeshito. El pequeño, vestido también de vaquero, posó feliz junto a un toro y con Tekashi 6ix9ine en una escena que ha causado risas en redes.
"Dice mi pollito Yan Carlos que tú eres un toro", escribió Bebeshito en una de sus historias, haciendo referencia al entusiasmo del niño en el set mientras sonreía para la foto con el toro.
Este nuevo lanzamiento llega tras el éxito de “Papita frita”, una colaboración explosiva que unió a los tres artistas, quienes han sabido conectar con el público latino a través de sus temas contagiosos.
Por ahora las expectativas ya están a mil y decenas de fanáticos están a la espera de este lanzamiento musical.
Preguntas frecuentes sobre "Habla Toro" y la colaboración de Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine
¿Cuándo se estrena "Habla Toro" de Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine?
"Habla Toro" se estrena el viernes 12 de septiembre bajo el sello Planet Records. Este esperado lanzamiento promete una fusión de ritmos urbanos con música campesina, presentando a los artistas en una estética vaquera. Los fanáticos están ansiosos por escuchar la nueva colaboración de este trío que ya ha demostrado su éxito con anteriores temas.
¿De qué trata la canción "Habla Toro" y cuál es su contexto?
"Habla Toro" es un tema que mezcla ritmos urbanos con una dosis de música campesina. Se ha especulado que podría ser una tiradera dirigida a Wampi, otro artista del género urbano cubano. Bebeshito lanzó un adelanto de la canción en redes, generando controversia y aumentando las expectativas entre los seguidores del género. La canción parece ser una respuesta a provocaciones anteriores de Wampi, aunque no se menciona explícitamente a ningún destinatario.
¿Cómo ha sido la reacción del público a la colaboración entre Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine?
La colaboración entre Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine ha sido bien recibida por el público, especialmente después del éxito de su tema anterior "Papita Frita". El público ha mostrado entusiasmo y expectativas altas para "Habla Toro", aplaudiendo la capacidad de los artistas para conectar con el público latino. Tekashi, en particular, ha sido elogiado por su integración en el género urbano cubano, siendo llamado "repartero" por sus seguidores.
