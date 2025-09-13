Rodeado de mujeres en una discoteca: Así disfruta Tekashi del estreno de "Habla toro", su tema junto a Lenier y Bebeshito

El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a ser el centro de atención tras dejarse ver en una discoteca, rodeado de mujeres y celebrando por todo lo alto el estreno de "Habla toro", su más reciente colaboración con los cubanos Lenier Mesa y Oniel Bebeshito.
En varios videos que compartió en sus historias de Instagram, se puede ver al polémico artista estadounidense con su inconfundible estilo lleno de joyas ostentosas y rodeado de mujeres en ropa ajustada, mientras baila y sonríe para la cámara.
La escena de fiesta tuvo lugar horas después del lanzamiento del tema, disponible desde este viernes en las plataformas digitales, y en los videos se escucha este título de fondo.
Aunque la canción lanza dardos directos a los hombres que presumen de ser conquistadores, Tekashi vio como algo oportuno disfrutar del tema mientras presumía de estar en la compañía de varias chicas.
“Habla toro” es la segunda apuesta urbana de estos tres artistas y ya empieza a ganar tracción en redes y plataformas musicales.
Preguntas frecuentes sobre el estreno de "Habla Toro" y la vida de Tekashi 6ix9ine
¿Qué es "Habla Toro" y quiénes participan en el tema?
"Habla Toro" es una colaboración musical entre el rapero Tekashi 6ix9ine y los artistas cubanos Lenier Mesa y Oniel Bebeshito. La canción lanza críticas a los hombres que presumen de sus conquistas amorosas, pero finalmente resultan engañados.
¿Cómo ha sido la recepción de "Habla Toro" en las redes sociales?
La canción "Habla Toro" ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales y plataformas musicales. Los fans han mostrado interés y entusiasmo por el tema, que combina ritmos urbanos con una estética campestre, convirtiéndose en tendencia rápidamente.
¿Cuál es el contexto de la vida personal de Tekashi 6ix9ine en relación con sus apariciones públicas recientes?
Tekashi 6ix9ine ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus frecuentes apariciones en fiestas rodeado de mujeres, algo que es muy frecuente en la vida del artista.
