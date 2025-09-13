Rodeado de mujeres en una discoteca: Así disfruta Tekashi del estreno de "Habla toro", su tema junto a Lenier y Bebeshito

El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a ser el centro de atención tras dejarse ver en una discoteca, rodeado de mujeres y celebrando por todo lo alto el estreno de "Habla toro", su más reciente colaboración con los cubanos Lenier Mesa y Oniel Bebeshito.

En varios videos que compartió en sus historias de Instagram, se puede ver al polémico artista estadounidense con su inconfundible estilo lleno de joyas ostentosas y rodeado de mujeres en ropa ajustada, mientras baila y sonríe para la cámara.

La escena de fiesta tuvo lugar horas después del lanzamiento del tema, disponible desde este viernes en las plataformas digitales, y en los videos se escucha este título de fondo.

Captura Instagram / Tekashi 6ix9ine

Aunque la canción lanza dardos directos a los hombres que presumen de ser conquistadores, Tekashi vio como algo oportuno disfrutar del tema mientras presumía de estar en la compañía de varias chicas.

“Habla toro” es la segunda apuesta urbana de estos tres artistas y ya empieza a ganar tracción en redes y plataformas musicales.

