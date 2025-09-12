¡Out now! Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine arrasan con el estreno de "Habla toro"

El trío más explosivo, Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine, ha vuelto a encender las redes con el estreno de su nueva colaboración “Habla toro”, un tema que lanza dardos directos a los hombres que presumen de ser conquistadores, pero terminan siendo los verdaderos “toros” de la historia.
Con un ritmo contagioso, estética campestre y una letra picante, “Habla toro” pone sobre la mesa un mensaje claro: los que más alardean de tener muchas mujeres, suelen ser los más engañados.
“Diciendo que jeva tienes muuuuuuuuucha MENTIROSHO. Habla toro”, escribió Bebeshito en su cuenta de Instagram al anunciar el lanzamiento oficial del tema.
Por su parte, Lenier no dudó en sumarse al vacilón en los comentarios del post: “Déjame decir algo aquí corto: el que hable mal de esta canción, que no le gusta, es porque es otro tarrú más. Díganme los toros comenten sin miedo”.
El videoclip con estilo ranchero, muestra a los tres artistas vestidos con camisas a cuadros, botas, sombreros y lentes de sol, mientras se mueven entre pacas de heno, toros y bailarinas en un escenario que recuerda a un corral moderno, combinando el flow urbano con lo campestre.
La canción ya está disponible en plataformas digitales y, como era de esperarse, ha comenzado a generar miles de reacciones entre fans. ¿Te atreves a decir si te gustó o eres uno de los que tiene miedo al toro?
Preguntas frecuentes sobre "Habla toro" de Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine
¿De qué trata la canción "Habla toro"?
"Habla toro" es una canción que lanza dardos directos a los hombres que presumen de ser conquistadores, pero terminan siendo los verdaderos "toros" de la historia. Con un ritmo contagioso y una estética campestre, la letra busca desenmascarar a quienes alardean de tener muchas mujeres, resaltando su engaño. El tema combina ritmos urbanos con música campesina para crear un ambiente único.
¿Quiénes participan en la colaboración de "Habla toro"?
La colaboración "Habla toro" es protagonizada por Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine. Este trío explosivo ya había trabajado juntos en el éxito "Papita Frita" y ahora vuelven a unir sus talentos para este nuevo lanzamiento bajo el sello Planet Records.
¿Cómo ha sido la recepción del público hacia "Habla toro"?
La canción "Habla toro" ha generado miles de reacciones y comentarios entre los fans desde su lanzamiento. El tema ha encendido las redes sociales, con muchos seguidores comentando y compartiendo el videoclip que presenta a los artistas en un entorno ranchero y moderno. La letra y el ritmo han resonado especialmente entre el público latino.
¿Cuál es el estilo visual del videoclip de "Habla toro"?
El videoclip de "Habla toro" presenta una estética ranchera con los artistas vestidos con camisas a cuadros, botas, sombreros y lentes de sol. La ambientación recuerda a un corral moderno, combinando el flow urbano con lo campestre, y cuenta con escenas de bailarinas entre pacas de heno y toros.
