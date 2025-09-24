“Esto es una encerrona aquí”: Jorge Junior y su hijo Jaide preocupan a todos con mensaje desde Perú

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir un preocupante mensaje en su cuenta de Instagram.

“Días muy tensos lo que estamos viviendo aquí en Perú, pero confiamos mucho en mi empresa Clave Cubana, instituto de la música, en nuestra embajada y en la persona que nos trajo. ¡Aquí seguimos en espera!”, escribió el artista junto a una fotografía donde aparece vestido con ropa deportiva y cadenas de oro.

Las palabras del músico generaron incertidumbre entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación en los comentarios. Entre ellos, destacó el mensaje de su hijo Jaide, también integrante de Los 4, quien afirmó: “Esto es una encerrona aquí”.

Hasta el momento, Jorge Junior no ha ofrecido más detalles sobre la situación que atraviesa en Perú, pero su publicación ha desatado especulaciones sobre posibles dificultades relacionadas con su gira o compromisos profesionales en ese país.

Preguntas frecuentes sobre la situación de Jorge Junior en Perú