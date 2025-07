Otaola lanza dura crítica al dúo de la Cintumbare con Jorge Junior: "Esto es una..."

El influencer cubano Alex Otaola arremetió duramente contra el cantante Jorge Junior y la influencer Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, tras el anuncio de una colaboración musical entre ambos.

El líder de Los 4 publicó en su cuenta de Instagram un video junto a Medrano, con el mensaje “LA LISA NO DA TRASTE”, como parte de la promoción de su nuevo tema. Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por Otaola, quien desde Miami la calificó como “una defecación musical que promete atraparnos”.

“No hay voz, no hay ganas de cantar, y no hay nada. No existe nadie que cante con más desánimo”, sentenció el presentador al escuchar la voz de La Cintumbare.

Otaola también cuestionó el rumbo profesional de Jorge Junior y hasta asoció esta colaboración del reguetonero con un posible interés romántico por la influencer.

“Antes te veía motivadito, pero te estás poniendo viejo ya”, dijo Otaola a Jorge Junior, aludiendo a una supuesta disminución en la producción musical del artista y a una falta de impacto de los temas de Los 4.

La colaboración de Jorge Junior y La Cintumbare ha generado revuelo en redes sociales, mientras crece la expectativa por el impacto del tema musical.

