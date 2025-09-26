Bebeshito celebra su éxito y el del género reparto: "Todo lo que estamos logrando es gracias a ustedes"

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Bebeshito compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores, al tiempo que celebró el crecimiento del reparto como género musical y el impacto y reconocimiento que ha estado logrando en las últimas semanas a nivel internacional.

“Todo lo que estamos logrando es gracias a ustedes, mis verdaderos fans que nunca me han dejado solo. REPARTO”, escribió el joven artista en su Instagram, dejando claro que no olvida sus raíces ni a su público.

El mensaje llega en un momento de gran proyección para su carrera, que acaba de sumar otro hito importante: su reciente encuentro con Daddy Yankee en Miami, una figura legendaria del reguetón internacional.

En un video publicado tras el encuentro de ambos, se ve al “Big Boss” saludando efusivamente a Bebeshito y reconociendo su trabajo con un “sigue metiéndole duro, lo estás haciendo bien, hermano”.

Este gesto del intérprete de “Gasolina” fue celebrado por los seguidores del cubano como una validación del talento y del alcance que está logrando el reparto fuera de la Isla.

Bebeshito, quien protagonizará el show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela, ha sido uno de los rostros más visibles de este movimiento musical y no ha dejado de usar sus plataformas para impulsar el género y brindar visibilidad a otros exponentes.

En medio del auge del reparto, tanto en Cuba como en Miami, el agradecimiento de Bebeshito toma un matiz especial: no solo es un triunfo personal, sino también colectivo, por lo que no se contuvo al llamar a la unidad entre todos los artistas del género y dejar a un lado las rencillas.

