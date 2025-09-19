El reguetonero cubano Bebeshito está viviendo un momento que jamás imaginó: fue invitado oficialmente a participar en la Billboard Latin Music Week 2025, el evento más importante de la industria latina, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en Miami Beach. Y lo más significativo: representará al reparto, el género urbano nacido en Cuba.

“Estoy súper contento, es un día muy importante para mí y para el género urbano cubano llamado reparto”, expresó el artista en un post de Instagram, tras asistir a la conferencia de prensa del evento. Un momento que ha desatado una ola de orgullo entre cubanos dentro y fuera de la Isla.

Bebeshito no solo participó en la conferencia, sino que también fue incluido en el panel de música tropical y cumbia, un espacio que reúne a artistas consagrados de alcance internacional. Para él, fue un acontecimiento inesperado y cargado de emoción:

“Era la primera vez, estaba súper nervioso. Yo ni soñaba con esto. Que el reparto estuviera en los Billboard y ver que hoy es una realidad… No voy a tener palabras para expresar lo que siento y pasa por mi mente”.

El cantante aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de su público y, especialmente, de los cubanos que han acompañado su carrera desde los inicios: “Estoy haciendo lo que puedo para que este género crezca. Agradecido con mis cubanos que me hicieron artista y me acompañan en cada logro”.

En su publicación, Bebeshito compartió además un mensaje bilingüe —en español e inglés— dirigido a su audiencia internacional. Este fue el texto completo que acompañó su post:

“Tacto que llegó el reparto” llegó a Billboard. Gracias por esta gran oportunidad de mostrarle al mundo un género hecho en Cuba. Hoy todos los reparteros estamos felices por este paso gigante que da la música urbana cubana. Gracias por la invitación a la conferencia de prensa de la Semana de Billboard y por el privilegio de compartir en el panel de Tropical junto a estrellas mundiales. Siempre agradecido con mis cubanos que me hicieron artista y que me acompañan en cada logro"

El impacto fue inmediato. La publicación se llenó de mensajes de admiración y orgullo con frases como: “No es que haya un cubano en los Billboard, es que hay un cantante de reparto”, “Tú no naciste rey, te hiciste”, o “Hoy el reparto no es solo un ritmo, es una bandera”.

Además de su música, muchos seguidores celebraron la evolución profesional y estética del artista. Su atuendo para la conferencia —moderno, sobrio y con estilo— también se llevó elogios: “Díganle al estilista del bebé que se quede con él siempre”, escribió un fan entre risas.

La presencia de Bebeshito en la Billboard Latin Music Week marca un antes y un después para el reparto, un género que surgió en los barrios de Cuba y que hoy suena en discotecas de Miami y muchas otras ciudades del mundo. Esta vez, no fue solo una canción la que cruzó fronteras: fue un movimiento cultural con identidad cubana.

