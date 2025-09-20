Bebeshito continúa imparable. El reguetonero cubano acaba de confirmar lo que muchos sospechaban desde hace semanas: grabó un tema junto a Myke Towers y ya soltó un adelanto que tiene a sus seguidores contando los días para el estreno.

En una serie de historias de Instagram, Bebeshito compartió imágenes desde el estudio donde se le ve junto a Myke. En una de ellas se escucha el inicio del tema, y aunque solo es un fragmento, alcanza para notar que se trata de una mezcla potente y con mucho ritmo.

Además, lanzó una encuesta abierta a sus seguidores: “Hicimos un tema. ¿Cuándo lo soltamos?” Y planteó el reto: “40 mil votos y ponemos la fecha”

Todo indica que el lanzamiento está muy cerca y que solo falta el empuje del público. La expectativa es alta, no solo por lo que representa esta colaboración a nivel musical, sino porque es la primera vez que Myke Towers colabora directamente con un exponente del reparto cubano en un tema propio. Aunque ya participó en el remix de "Maquillaje", junto al cubano Yexel, este nuevo junte marca un paso más firme en la conexión entre el reparto y la escena urbana internacional.

Hace unas semanas, Bebeshito ya había dado pistas con una foto junto a Towers y el mensaje: “¿Y si hacemos un reparto?”. Hoy ya es un hecho. El tema está listo y lo único que falta es el día del estreno.

Un momento clave en su carrera

Este anuncio llega en un momento especial para Bebeshito. El artista fue invitado a participar en la Billboard Latin Music Week 2025, que se celebrará en octubre en Miami Beach, donde representará al reparto en uno de los paneles oficiales del evento. Se trata de una plataforma clave dentro de la industria musical latina, y su presencia allí es una señal del impacto que está generando fuera de Cuba.

Con este junte y su presencia en Billboard, Bebeshito sigue llevando el reparto a nuevos escenarios. Lo que empezó como un sonido de barrio en la Isla, hoy está entrando en los grandes circuitos internacionales.

Y si el adelanto sirve de algo, lo que viene promete poner a sonar el reparto a otro nivel.

