Otro triunfo del reparto: Bebeshito protagonizará el show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito sigue marcando hitos para el género reparto, y esta vez lo hará en uno de los escenarios más grandes del deporte internacional. El próximo 10 de octubre, será el encargado del show de medio tiempo en el esperado partido entre Argentina y Venezuela, que se disputará en el Hard Rock Stadium, en Miami, a las 8:00 p.m.
Con estrellas como Lionel Messi en la cancha, Bebeshito llevará el ritmo del reparto a un estadio de talla mundial, donde compartirá su música con una audiencia global. El artista confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que emocionó a sus seguidores.
"Otro gran paso para el género reparto. Este 10 de octubre tendré el honor de abrir el partido de Argentina vs Venezuela junto a estrellas de primer nivel como Lionel Messi, de quien siempre he sido fan número uno. Un reparto sonando en un estadio mundial. Nos vemos ahí, mi gente… ¡vamos a romperla duro!", aseguró en Instagram.
El evento, organizado por VMG Sports & Entertainment, se perfila como un espectáculo completo que une fútbol, música y cultura latina.
Hace unos días Bebeshito también participó en la Billboard Latin Music Week 2025, donde representó al reparto cubano en el panel de música tropical y cumbia, un espacio destacado dentro de la semana de la música latina.
El artista describió este momento como un “hito para la música urbana cubana”, expresando que jamás soñó con algo así y que participar en este evento le genera un orgullo enorme, no solo por él, sino por todos los que siguen y luchan por hacer del reparto algo que trascienda fronteras.
Estos logros consolidan a Bebeshito como uno de los principales embajadores del reparto en el extranjero, un género nacido en los barrios cubanos que hoy suena en escenarios internacionales gracias al empuje de varios artistas.
