Leoni Torres celebra el cumpleaños de su mamá: "Si vuelvo a nacer a Dios le pido volver a enamorarme contigo"

El cantante cubano Leoni Torres celebró con emoción el cumpleaños de su madre, a quien dedicó un mensaje lleno de amor en sus redes sociales.
"Si vuelvo a nacer te lo juro que a Dios yo le pido volver a enamorarme contigo. Feliz cumpleaños mi madre bella", escribió el artista junto a un video con imágenes de momentos familiares y reencuentros que han marcado su vida.
En el video, con su canción "Si vuelvo a nacer", de fondo se ve una tierna foto madre e hijo sentados frente al estanque del Parque del Retiro, en Madrid, abrazados y sonrientes, dejando ver la estrecha relación entre ambos.
Las felicitaciones no se hicieron esperar. Su esposa, la actriz Yuliet Cruz, comentó: "Feliz cumpleaños Justaa", mientras que su hijo menor, Samuel, también se sumó al homenaje con un emotivo con un "felicidades abuela".
Leoni Torres ha demostrado en numerosas ocasiones la admiración y el amor profundo que siente por su madre, a quien considera una figura clave en su vida personal y profesional.
Preguntas frecuentes sobre Leoni Torres y su relación familiar
¿Cómo celebró Leoni Torres el cumpleaños de su madre?
Leoni Torres celebró el cumpleaños de su madre dedicándole un emotivo mensaje en sus redes sociales. Acompañó sus palabras con un video que incluía imágenes familiares y momentos significativos, destacando la estrecha relación que mantiene con ella.
¿Qué importancia tiene la familia para Leoni Torres?
Para Leoni Torres, la familia es un pilar fundamental en su vida personal y profesional. Esto se evidencia en sus frecuentes publicaciones donde expresa su amor y admiración hacia sus seres queridos, incluyendo a su madre, su esposa Yuliet Cruz y sus hijos.
¿Cómo ha afectado la pérdida de su abuela a Leoni Torres?
La pérdida de su abuela Carina ha sido un momento difícil para Leoni Torres. Él expresó su tristeza y gratitud hacia su madre por haber cuidado a su abuela hasta el último día, destacando el amor incondicional de su familia en tiempos difíciles.
¿Quiénes forman parte de la familia de Leoni Torres?
La familia de Leoni Torres está compuesta por su esposa, la actriz Yuliet Cruz, y sus hijos Sebastián y Samuel. Leoni también comparte un estrecho vínculo con su madre, lo cual es evidente en sus mensajes públicos y dedicatorias en redes sociales.
