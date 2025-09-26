Leoni Torres celebra el cumpleaños de su mamá: "Si vuelvo a nacer a Dios le pido volver a enamorarme contigo"

El cantante cubano Leoni Torres celebró con emoción el cumpleaños de su madre, a quien dedicó un mensaje lleno de amor en sus redes sociales.

"Si vuelvo a nacer te lo juro que a Dios yo le pido volver a enamorarme contigo. Feliz cumpleaños mi madre bella", escribió el artista junto a un video con imágenes de momentos familiares y reencuentros que han marcado su vida.

En el video, con su canción "Si vuelvo a nacer", de fondo se ve una tierna foto madre e hijo sentados frente al estanque del Parque del Retiro, en Madrid, abrazados y sonrientes, dejando ver la estrecha relación entre ambos.

Captura Instagram / Leoni Torres

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Su esposa, la actriz Yuliet Cruz, comentó: "Feliz cumpleaños Justaa", mientras que su hijo menor, Samuel, también se sumó al homenaje con un emotivo con un "felicidades abuela".

Leoni Torres ha demostrado en numerosas ocasiones la admiración y el amor profundo que siente por su madre, a quien considera una figura clave en su vida personal y profesional.

