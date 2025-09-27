Se viene un junte explosivo: Oniel Bebeshito y el dominicano DJ Adoni preparan colaboración

Vídeos relacionados:

El reparto sigue subiendo de nivel fuera de Cuba, y esta vez, dos exponentes del Caribe se preparan para encender las plataformas digitales. Oniel Bebeshito y DJ Adoni alistan una colaboración que promete ser explosiva.

“Me está gustando lo que veo”, escribió Bebeshito en Instagram, junto a imágenes que parecen ser del rodaje de un videoclip.

En las fotos, el artista cubano aparece junto al popular DJ dominicano, ambos vestidos como repartidores, en una puesta visual llamativa y divertida que apunta a un lanzamiento con gran impacto visual y sonoro.

Aunque no se han revelado más detalles del tema, la publicación sugiere que el proyecto está en marcha y que la combinación entre el reparto cubano y la energía urbana dominicana podría dar lugar a un hit bailable con proyección internacional.

Bebeshito, imparable

Este junte llega en uno de los momentos más importantes en la carrera de Oniel Bebeshito. Hace solo unos días, cumplió uno de sus sueños al conocer en persona a Daddy Yankee, una de sus máximas influencias musicales.

Y muy pronto volverá a marcar un hito: el próximo 10 de octubre, será el encargado del show de medio tiempo en el partido entre Argentina y Venezuela, que se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 8:00 p.m.

Un paso más hacia la internacionalización del reparto

La colaboración con DJ Adoni, una figura influyente en la música urbana dominicana, representa otro paso firme en la expansión del reparto. Lo que nació en los barrios de Cuba como un ritmo propio y contestatario, hoy se mezcla con otros géneros y estilos del Caribe, conquistando nuevos públicos.

Este junte, que seguramente vendrá cargado de flow, carisma y estrategia, podría convertirse en un hito dentro del género. El reparto no es una moda: es un movimiento que se internacionaliza, y Bebeshito está al frente de esa ola.

