“¡Papá!”: El emotivo momento en que dos niños descubren a su padre disfrazado de Spiderman tras un año separados

Un emotivo reencuentro entre un padre y sus hijos en Cuba ha conmovido a miles de usuarios en TikTok, después de que el hombre decidiera regresar a la isla disfrazado de Spiderman para sorprenderlos.

En el video, compartido por el usuario @jorgedanceny, se observa cómo el padre llega vestido con el traje del superhéroe y entrega regalos a sus dos pequeños, quienes primero lo reciben con entusiasmo, sin imaginar que detrás de la máscara estaba su papá.

La sorpresa se vuelve aún más emocionante cuando el hombre se descubre el rostro y los niños, entre risas y abrazos, corren a fundirse con él tras un año separados.

“Luego de un año los vuelvo a abrazar”, escribió el padre en la publicación, que rápidamente se viralizó en la plataforma, generando cientos de comentarios de apoyo y emoción por el tierno reencuentro familiar.

Las imágenes muestran a los menores con juguetes nuevos en las manos y sonrisas que reflejan la alegría del momento, mientras el padre no puede contener su felicidad tras volver a reunirse con ellos.

Este tipo de historias, cada vez más comunes en redes sociales, revelan la realidad de muchas familias cubanas que pasan largos períodos separadas debido a la migración, pero también la creatividad y el amor con el que algunos padres buscan hacer inolvidables sus regresos.

