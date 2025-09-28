Sergio, Dairon y Julio: Jóvenes héroes del rescate en río crecido de Santiago de Cuba

Tres jóvenes rescatistas han sido reconocidos por la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba por su rápida y valiente intervención durante el desbordamiento del río Sigua este sábado, que puso en peligro la vida de cinco personas.

Su acción, definida como un acto de heroísmo puro, ha sido destacada como un ejemplo de entrega, solidaridad y compromiso con la vida.

El reconocimiento fue compartido este domingo en redes sociales por Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro de Seguridad Acuática, quien relató que el sábado recibieron el aviso de emergencia por parte de Manuel Rodríguez Padilla, jefe municipal de Seguridad Acuática.

El consejo popular donde se ubica el Parque de la Fantasía había quedado incomunicado tras la crecida del río, y cinco personas se encontraban atrapadas sobre los techos de locales comerciales.

Gracias a la rápida activación de los equipos de emergencia y al coraje de Sergio Antonio López, Dairon López y Julio Alberto, fue posible rescatar con vida a Saray (de 17 años), Elian Laso, Alexei Laso, Yailenis Garbey y Yordelis Pérez.

Desde la Cruz Roja se calificó la intervención como un acto que honra el uniforme que portan y que reafirma la confianza en el valor de sus salvavidas.

“El uniforme se viste con entrega, pero también con humanidad, y ellos lo demostraron”, escribió Arias.

A su vez, destacó que, frente a una situación extrema, no dudaron un segundo y pusieron la vida de otros por encima de la suya propia.

Su acción no solo evitó una tragedia, sino que reflejó los más altos valores humanitarios, subrayó el rescatista.

El reconocimiento público a estos jóvenes rescatistas ha sido acompañado por muestras de admiración desde distintos sectores de la comunidad, que los han catalogado como un orgullo para la Cruz Roja y para todo Santiago de Cuba.

