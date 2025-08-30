Rescatan a cubano que cayó en un pozo en Holguín

Vídeos relacionados:
Un ciudadano fue rescatado con vida este jueves en Holguín tras caer en un pozo, gracias a la rápida intervención de los Técnicos de Rescate y Salvamento del Comando de Bomberos No. 25 del Ministerio del Interior (MININT).
De acuerdo con la información compartida en redes sociales por ese organismo, los bomberos actuaron con celeridad ante la emergencia, y lograron en poco tiempo extraer a la víctima y garantizar su seguridad.
“Actuaron con una rapidez impresionante y una profesionalidad admirable. No hubo titubeos, solo acción decidida y entrenada. Lo más importante: ¡concretaron el rescate exitosamente y sacaron a la persona con vida!”, destacó la publicación.
El hecho generó numerosas muestras de agradecimiento hacia los rescatistas, considerados verdaderos héroes por su entrega en situaciones de alto riesgo.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad del afectado ni sobre su estado de salud tras el incidente, aunque se confirmó que fue atendido inmediatamente después del rescate.
Los bomberos del Comando No. 25 han sido reconocidos en múltiples ocasiones por su trabajo en casos de rescate.
En 2023 recuperaron a Fernando Herrera Ramírez, un trabajador de 63 años, que cayó en un pozo de unos 45 pies (15 metros) de profundidad, en la zona de Mícara, ubicada en el municipio Frank País, en Holguín.
Finalmente fue rescatado con vida luego de más de 24 horas de labores para poder sacarlo.
En julio pasado también en Ciego de Ávila el equipo de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos rescató a la perrita Mía, luego de haber permanecido atrapada en un pozo bastante estrecho.
