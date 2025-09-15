Empresa Eléctrica responde tras accidente de liniero en La Habana: "Cuenta con todo lo necesario"

La Empresa Eléctrica de La Habana aseguró este lunes que el liniero Osmani Hernández Padroza, de 35 años, “cuenta con todo lo necesario” para su recuperación, tras el accidente laboral que sufrió el pasado viernes mientras atendía una avería en San Miguel del Padrón.

“Osmani se encuentra en excelente estado de ánimo. Nos comparte su deseo de ver a su hijo nuevamente e infinitas gracias porque cuenta con todo lo necesario”, publicó la empresa en sus redes sociales, luego de visitarlo en el Hospital Miguel Enríquez.

La entidad estatal afirmó que el trabajador los recibió con una sonrisa y “una fuerza admirable” y subrayó que “cuenta con el respaldo de una institución que vela por su bienestar”. También agradecieron al sistema de salud cubano, al equipo médico, a sus compañeros de trabajo y a los directivos de la empresa que lo han acompañado desde el primer momento. “Nos queda a nosotros seguir acompañándolo, como lo hemos hecho desde el primer minuto”, concluyó el comunicado.

La declaración oficial surge luego de que la expareja del liniero, Gretel Aparicio, denunciara en redes sociales que la familia se veía obligada a pedir apoyo ciudadano para conseguir vendas y medicamentos. Aparicio explicó que, pese a promesas institucionales, era necesario recurrir a la solidaridad popular para cubrir necesidades básicas del paciente.

"Nos comparte su deseo de ver a su hijo nuevamente e infinitas gracias porque cuenta con todo lo necesario", afirmaron.

Lo más leído hoy:

En una entrevista publicada por la página La Tijera, el propio Osmani Hernández envió un mensaje de esperanza desde el hospital: “Fuerza de voluntad tengo… y consciente de lo que va a pasar estoy consciente. Así que tranquila mamá, no te preocupes. Yo sé que por lo menos voy a perder los brazos, pero la vida la conservo”.

Además, el liniero agradeció el apoyo de amigos y compañeros, y su entorno más cercano aclaró que la familia no ha solicitado ayuda económica oficial, y que cualquier iniciativa fue realizada de forma independiente por su expareja, sin consulta previa.

El pasado 12 de septiembre, Osmani Hernández sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en la calle Pepe Prieto, en San Miguel del Padrón. Según testigos, el liniero quedó colgado del poste, convulsionando y vomitando. Ante la ausencia de bomberos y personal de emergencia, fueron vecinos quienes lo bajaron del poste y lo trasladaron en un auto particular hasta el Hospital Miguel Enríquez.

El día siguiente, la Empresa Eléctrica ofreció detalles preliminares del estado de salud del trabajador, confirmando que había hecho contacto con un conductor partido que le provocó quemaduras en ambos brazos, aunque no perdió el conocimiento. También indicaron que se encontraba bajo atención médica especializada.

La situación generó indignación pública, ya que se denunció también que Hernández había solicitado su baja laboral en múltiples ocasiones en los últimos tres meses, sin ser aceptada por la empresa, que alegó "falta de personal". Esto lo mantuvo en un puesto de alto riesgo, pese a no contar con las condiciones adecuadas de seguridad.

La crisis del sistema de salud en Cuba ha sido reconocida oficialmente. En julio, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional que solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible, y alertó sobre la falta de insumos, personal médico y una creciente mortalidad.

Mientras las autoridades aseguran que se investigan las causas del accidente y que Osmani recibe apoyo institucional, la ciudadanía continúa exigiendo transparencia, responsabilidad y condiciones dignas para quienes desempeñan labores de alto riesgo en un sistema eléctrico colapsado.

Preguntas frecuentes sobre el accidente del liniero en La Habana y la situación eléctrica en Cuba