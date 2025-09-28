Miami Seaquarium cerrará a finales de año para transformarse en un nuevo acuario sin mamíferos marinos

Vídeos relacionados:

El histórico Miami Seaquarium, que desde 1955 forma parte de la memoria colectiva de generaciones en el sur de Florida, cerrará sus puertas a finales de 2025 para dar paso a un ambicioso proyecto de reconversión.

La instalación, que ha estado en el centro de controversias judiciales y denuncias por maltrato animal, será transformada en un moderno acuario sin mamíferos marinos bajo la dirección de Terra Group, desarrollador con sede en Coconut Grove.

Un nuevo comienzo sin espectáculos de animales

Según documentos de "preguntas frecuentes" obtenidos por Local 10, Terra Group presentó "la oferta más alta y mejor" para hacerse cargo del Seaquarium, operación que aún requiere la aprobación de un tribunal de quiebras y de los comisionados del condado.

Su propuesta contempla reemplazar el parque por un acuario acreditado que ofrezca experiencias acuáticas inmersivas, un centro de educación y conservación, instalaciones en el puerto, espacios de bienestar frente al mar, comercios y restaurantes especializados en productos del mar, así como áreas verdes y un paseo marítimo público.

La icónica cúpula de Buckminster Fuller será preservada y reconvertida en un espacio para eventos.

Terra confirmó en un comunicado que "como parte de la transición, el Miami Seaquarium cesará temporalmente sus operaciones a finales de 2025", fecha en la que los animales residentes serán trasladados a nuevos hogares.

La empresa subrayó que velará por la protección de los empleados, manteniendo salarios y beneficios, y que garantizará una atención segura a todas las especies durante el proceso.

El apoyo de las autoridades locales

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la comisionada Raquel Regalado, representante de Virginia Key, celebraron el acuerdo en una declaración conjunta publicada en X.

Lo calificaron como "un gran paso adelante para el condado de Miami-Dade" que abre "un nuevo capítulo en la educación sobre la vida marina y la preservación de la Bahía de Biscayne".

También destacaron que el proyecto creará "un destino comunitario vibrante" que combinará entretenimiento, servicios familiares y respeto ambiental.

Regalado, sin embargo, matizó que el calendario es "aspiracional", ya que el cierre podría retrasarse a inicios de 2026 debido a permisos regulatorios y al traslado de animales bajo supervisión del USDA.

Subrayó además que el nuevo concepto debe "honrar la historia del Miami Seaquarium" y rechazó la idea de espectáculos con animales: "No queremos animales que actúen. Queremos interacciones sanas, resilientes y basadas en el bienestar animal".

La comisionada recalcó que preservar la cúpula es un requisito ineludible y adelantó que negociará con Terra un aumento del alquiler cuyos ingresos se destinarán al departamento de parques, necesitado de más fondos.

Una larga historia marcada por controversias

Desde su inauguración en 1955 en terrenos de Virginia Key, el Miami Seaquarium fue un referente turístico y cultural, incluso alcanzando fama internacional en los años sesenta como escenario de la serie televisiva Flipper.

Sin embargo, el paso del tiempo transformó su imagen: a la nostalgia de muchos visitantes se sumó el creciente rechazo social hacia la exhibición de mamíferos marinos en cautiverio.

La muerte en 2023 de Lolita, la orca que vivió más de cinco décadas en un tanque considerado inadecuado por defensores de animales, y la del delfín Sundance en diciembre del mismo año, acentuaron el escrutinio público.

Demandas, fallos y tensiones con el condado

En paralelo, los problemas financieros y legales del Seaquarium se multiplicaron.

En marzo de 2024, la alcaldía de Miami-Dade anunció el fin del contrato de arrendamiento con The Dolphin Company, operadora del parque desde 2022, citando "numerosas y reiteradas violaciones" contractuales y de bienestar animal.

El condado presentó en junio de ese año una demanda para desalojar a la empresa de los terrenos públicos, tras acusaciones de deterioro de las instalaciones y cuidado inadecuado de diversas especies, incluidos delfines, pingüinos y leones marinos.

La decisión estuvo respaldada por inspecciones del USDA que detectaron irregularidades: desde altos niveles de bacterias en piscinas y mal estado de los recintos hasta animales enfermos sin atención adecuada, hormigas en la clínica veterinaria y agua estancada con algas en áreas de flamencos.

Un reporte de enero de 2024 reveló, por ejemplo, que un delfín llamado Ripley fue encontrado con un clavo en la garganta, mientras que otro, Bimini, tenía un perno roto en la boca.

También se documentó el caso de Sushi, una leona marina de California con problemas de visión que no recibió a tiempo la cirugía necesaria.

En octubre de 2024, un juez civil rechazó un intento del condado de desalojar de inmediato a la operadora, ordenando en su lugar que las partes acudieran a mediación y que la empresa continuara pagando la renta puntualmente.

Dolphin Company defendió su gestión, calificó la demanda como "infundada y con motivaciones políticas" y aseguró haber corregido la mayoría de las violaciones, acusando al condado de trabar permisos de construcción para realizar mejoras.

Mientras tanto, la presión pública creció. En febrero de 2024, PETA organizó protestas pidiendo la rescisión del contrato, reforzando la percepción de que el Seaquarium no podía sostenerse bajo el mismo modelo.

Un futuro distinto para Virginia Key

La selección de Terra Group frente a Integra Investments, su competidor en la puja, marca un punto de inflexión.

Si los planes se cumplen, el Seaquarium dará paso a un proyecto que combina conservación, educación y recreación, con la Bahía Biscayne como protagonista y sin espectáculos con mamíferos marinos.

Con casi 70 años de historia, cerca de 1,000 animales y 148 trabajadores, la instalación se prepara para un cierre que pondrá fin a una era controvertida y abrirá otra que, según sus promotores y autoridades locales, buscará equilibrio entre memoria, sostenibilidad y futuro.

