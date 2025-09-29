Vídeos relacionados:

Dicen que cuando Rosalía entra en una habitación, todos miran. Pero cuando aterriza en la Semana de la Moda de París con el vello de las axilas teñido de blanco... no solo miran: hacen zoom, se escandalizan, se ríen, debaten, y hasta se preguntan si ahora eso es tendencia. Porque sí, lo hizo otra vez: convirtió un simple gesto en un fenómeno viral.

La cantante catalana apareció en el desfile de la diseñadora Julie Kegels con un look bicolor, mezcla de esmoquin deconstruido y estética punk, pero el verdadero protagonista del día no fue el conjunto... sino sus axilas. Bajo un top de hombros descubiertos, Rosalía mostró vello decolorado a juego con su nueva estética blanco y negro. ¿Estilo o provocación? Las redes todavía no se ponen de acuerdo.

Las reacciones no se hicieron esperar: algunos la aplauden por atreverse, otros simplemente no entienden nada. “¿Para el look los pelos en la axila son necesarios?”, se pregunta una usuaria entre risas. “Rosalía me fallaste”, escribe otra decepcionada. Hay quienes incluso se lo toman con humor: “Parece que se pasó un betún para zapatos blancos por las axilas”, comentó alguien que claramente no estaba listo para esta tendencia.

Mientras tanto, sus fans la defienden: “Ella es muy linda naturalmente” o “ICÓNICA”, gritan desde los comentarios. Como siempre, la cantante divide opiniones. Pero si algo ha quedado claro es que nadie queda indiferente ante sus decisiones estilísticas, por más “sobaqueras” teñidas que aparezcan en la pasarela.

Y es que esto no parece un capricho al azar. Rosalía lleva tiempo dejando pistas sobre una nueva era musical —su cuarto álbum, dicen— en la que predominan los contrastes visuales, las referencias religiosas (como las cruces en las uñas), y una estética más oscura. Lo de las axilas blancas, entonces, podría no ser solo un statement de moda... sino parte de un universo visual muy calculado.

Sea como sea, Rosalía ha logrado lo que mejor sabe hacer: que todos hablen de ella. Porque mientras medio internet se pregunta si esto es higiene, arte o simplemente “una forma de llamar la atención”, ella sonríe desde París... sabiendo que lo ha conseguido otra vez.

