Dicen que cuando Rosalía entra en una habitación, todos miran. Pero cuando aterriza en la Semana de la Moda de París con el vello de las axilas teñido de blanco... no solo miran: hacen zoom, se escandalizan, se ríen, debaten, y hasta se preguntan si ahora eso es tendencia. Porque sí, lo hizo otra vez: convirtió un simple gesto en un fenómeno viral.
La cantante catalana apareció en el desfile de la diseñadora Julie Kegels con un look bicolor, mezcla de esmoquin deconstruido y estética punk, pero el verdadero protagonista del día no fue el conjunto... sino sus axilas. Bajo un top de hombros descubiertos, Rosalía mostró vello decolorado a juego con su nueva estética blanco y negro. ¿Estilo o provocación? Las redes todavía no se ponen de acuerdo.
Las reacciones no se hicieron esperar: algunos la aplauden por atreverse, otros simplemente no entienden nada. “¿Para el look los pelos en la axila son necesarios?”, se pregunta una usuaria entre risas. “Rosalía me fallaste”, escribe otra decepcionada. Hay quienes incluso se lo toman con humor: “Parece que se pasó un betún para zapatos blancos por las axilas”, comentó alguien que claramente no estaba listo para esta tendencia.
Mientras tanto, sus fans la defienden: “Ella es muy linda naturalmente” o “ICÓNICA”, gritan desde los comentarios. Como siempre, la cantante divide opiniones. Pero si algo ha quedado claro es que nadie queda indiferente ante sus decisiones estilísticas, por más “sobaqueras” teñidas que aparezcan en la pasarela.
Y es que esto no parece un capricho al azar. Rosalía lleva tiempo dejando pistas sobre una nueva era musical —su cuarto álbum, dicen— en la que predominan los contrastes visuales, las referencias religiosas (como las cruces en las uñas), y una estética más oscura. Lo de las axilas blancas, entonces, podría no ser solo un statement de moda... sino parte de un universo visual muy calculado.
Sea como sea, Rosalía ha logrado lo que mejor sabe hacer: que todos hablen de ella. Porque mientras medio internet se pregunta si esto es higiene, arte o simplemente “una forma de llamar la atención”, ella sonríe desde París... sabiendo que lo ha conseguido otra vez.
Preguntas frecuentes sobre el look de Rosalía en la Semana de la Moda de París
¿Por qué Rosalía decidió teñir su vello axilar de blanco?
Rosalía tiñó su vello axilar de blanco como parte de un look bicolor que presentó en la Semana de la Moda de París. Este gesto no solo sigue su estética actual de contrastes visuales, sino que también podría estar relacionado con la promoción de una nueva era musical que la cantante está preparando. Su elección ha generado múltiples reacciones en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes lo ven como una provocación y quienes lo consideran un acto de expresión artística.
¿Qué reacciones ha provocado el look de Rosalía en redes sociales?
El look de Rosalía ha generado opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios la aplauden por su valentía y estilo único, otros critican su elección, considerándola innecesaria o provocativa. Las redes se han llenado de comentarios que van desde el humor hasta el desconcierto, reflejando la capacidad de la cantante para polarizar a la audiencia con sus decisiones estilísticas.
¿El look de Rosalía en París es parte de una estrategia promocional?
El look podría ser parte de una estrategia promocional para el lanzamiento de su próximo álbum, que promete una estética más oscura y contrastante. Rosalía ha estado dejando pistas sobre esta nueva era musical, y su aparición en la Semana de la Moda de París con un look tan llamativo encaja dentro de esta narrativa de transformación y expresión artística calculada.
¿Cómo se compara el impacto del look de Rosalía con otros eventos recientes de la moda?
El look de Rosalía ha generado un impacto significativo similar al que suelen causar las apariciones de otras estrellas en eventos de moda de alto perfil. Su capacidad para captar la atención de los medios y las redes sociales es comparable a la de otros artistas como Karol G y Georgina Rodríguez, quienes también han protagonizado titulares con sus elecciones de moda en eventos recientes. En todos estos casos, las decisiones estilísticas han servido no solo para marcar tendencia, sino también para subrayar la presencia y representación de artistas latinas en el panorama global.
