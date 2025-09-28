Embalse en Santiago de Cuba alcanza el 55 por ciento de llenado en solo 24 horas

Vídeos relacionados:

El embalse Charco Mono, uno de los más afectados por la sequía en Santiago de Cuba, ha logrado una recuperación significativa tras las intensas lluvias registradas en la región: en apenas 24 horas, pasó del volumen muerto a alcanzar el 55.1 por ciento de su capacidad.

Según confirmó la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, información replicada por el oficialista medio provincial TV Santiago, en total los embalses de la provincia aumentaron su volumen en 10.6 millones de metros cúbicos en la última jornada, con un acumulado de 18.8 millones en los últimos dos días.

Captura Facebook / TV Santiago

Este incremento –según la fuente citada– representa un respiro en medio de una situación hídrica tensa que se vivió en la oriental provincia de Cuba por varios meses.

Captura Facebook / TV Santiago

Entre los embalses con mayor llenado se encuentra Protesta de Baraguá, con un impresionante 99.8 por ciento de su capacidad (249.470 millones de metros cúbicos), seguido por Carlos Manuel de Céspedes con 65.7 por ciento (159.569 millones) y Chalons con 46 por ciento (0.438 millones).

Lo más leído hoy:

También destacan Mícara con 58.3, Joturo con 52.1, Hatillo con 53.6 y La Majagua con 52.4 por ciento. A pesar de los avances, embalses como Gota Blanca (19.6), Parada (14.3) y Gilbert (15.9) permanecen en niveles bajos.

La presa Canasí y La Campana continúa vertiendo, según el parte oficial emitido este domingo.

El meteorólogo Raydel Ruisánchez advirtió en Facebook que la situación sigue siendo compleja en el oriente del país.

Captura Facebook / Raydel Ruisanchez

Fuertes núcleos convectivos han dejado acumulados de 494 milímetros de lluvia en Haitibonico (Guantánamo), 340 mm en La Campana y 257 mm en La Gran Piedra, en solo 48 horas.

Estas precipitaciones han provocado inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, subrayó el especialista.

Las lluvias están asociadas a la amplia circulación de la depresión tropical nueve, que continúa con lento desplazamiento al norte de la región oriental.

De igual forma, el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este domingo el Aviso de Ciclón Tropical No. 3, en el que actualizó la situación de la depresión tropical nueve, un sistema que, aunque se mantiene con poco cambio en su estructura, ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre el oriente cubano.

Durante la noche y madrugada, la depresión concentró sus áreas más activas sobre las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, donde cayeron numerosos chubascos y descargas eléctricas que en varios puntos resultaron fuertes y localmente intensos.

Los acumulados de lluvia fueron significativos, los cuales provocaron inundaciones, sobre todo en zonas bajas y montañosas.

Preguntas frecuentes sobre la situación hídrica en Santiago de Cuba