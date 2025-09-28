Fuertes imágenes de las inundaciones en Santiago de Cuba causadas por la depresión tropical

La Depresión Tropical Nueve deja tras su paso por el oriente cubano un escenario de devastación en Santiago de Cuba, donde lluvias persistentes han provocado inundaciones masivas, derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra que afectan a numerosas familias.

Tanto medios oficialistas como periodistas independientes han compartido imágenes y testimonios que muestran la magnitud de la emergencia.

Viviendas bajo agua y derrumbes

El periodista oficialista Cuscó Tarradell describió en redes sociales una ciudad colapsada, junto a fotos de las calles anegadas.

"Cientos de estructuras se desmoronan, miles de familias sufren pérdidas irreparables; decenas están dentro de sus hogares bañados en agua; algunos incomunicados por la crecida de los ríos, como ocurre en Baconao", lamentó.

También señaló que los más vulnerables, entre ellos ancianos y niños sin techo, necesitan ser evacuados y alimentados de manera inmediata.

En la madrugada, Tarradell reveló que había cientos de hogares bajo agua.

Lo más leído hoy:

Y advirtió aunque la depresión tropical se aleja del país, alertó que las lluvias intensas persistirán en la región oriental, con riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.

Denuncias ciudadanas y críticas a la respuesta oficial

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió videos que muestran calles convertidas en ríos y barrios enteros bajo el agua.

En el reparto Antonio Maceo, vecinos reportaron que el nivel del agua alcanzó el primer piso de los edificios, mientras que en apartamentos del quinto piso se registraron filtraciones.

En la zona del cementerio Santa Ifigenia, pobladores denunciaron que la mala planificación de la ampliación de la necrópolis desvió el agua pluvial hacia las viviendas del Reparto Agüero, provocando inundaciones que combinan aguas albañales con las lluvias.

Según los afectados, aunque las autoridades han visitado el lugar, no han ofrecido soluciones efectivas.

En la Calle San Francisco, los residentes criticaron la tardanza de los dirigentes locales, que llegaron al amanecer con cámaras de televisión, cuando ya había pasado el peligro.

"Anoche, cuando casi nos ahogamos y el agua entraba en las casas, no había nadie aquí", dijo uno de los vecinos indignados.

Escenas insólitas y riesgos sanitarios

Las imágenes de las inundaciones han dejado también escenas insólitas.

En una calle, un vecino utilizó una cámara de camión como balsa para navegar sobre las aguas albañales mezcladas con las precipitaciones.

"Imprudencia total: si hay de momento una alcantarilla abierta...", comentó Mayeta.

Para los santiagueros, todo esto se debe al deficiente sistema de drenaje y el abandono de problemas recurrentes que convierten cada lluvia fuerte en un riesgo sanitario.

El temor ahora es que la acumulación de aguas contaminadas derive en brotes de enfermedades.

Los reportes señalan inundaciones en el reparto San Pedrito, la avenida Jesús Menéndez y la Alameda, donde incluso un bar-restaurante (M’ka) resultó anegado.

"El Río Bravo pasa por la alameda santiaguera este domingo", dijo el reportero independiente en otro post, junto a un video que muestra la corriente de atravesando la céntrica avenida.

Una ciudad golpeada

Las lluvias también provocaron deslizamientos de tierra en barrios vulnerables, como el Hoyo de Chicharrones, donde una avalancha penetró en el interior de una vivienda durante la madrugada.

Se reportan decenas de derrumbes parciales en distintos puntos de la ciudad y en comunidades de los nueve municipios de la provincia.

En lugares como Perucho Figueredo, en el camino hacia Dos Caminos de San Luis, los deslizamientos mantienen en alerta a la población debido a la saturación del suelo.

La crisis en Santiago de Cuba refleja la vulnerabilidad de una urbe con infraestructura deteriorada, sistemas de drenaje insuficientes y miles de viviendas en mal estado.

Mientras los vecinos reclaman soluciones estructurales y una respuesta más rápida en momentos críticos, las autoridades insisten en que la población extreme precauciones y evite transitar por zonas inestables, riberas de ríos y áreas propensas a derrumbes.

La depresión se va, sus efectos quedan

Aunque el fenómeno natural se desplaza lejos de Cuba, sus bandas han dejado acumulados de precipitaciones en la región oriental en los últimos días, situación que persistirá en las próximas horas.

Así lo advirtió en un parte el Instituto de Meteorología (INSMET), cuyos especialistas alertaron que las lluvias asociadas al sistema continuarían afectando al oriente de Cuba hasta el martes, con acumulados capaces de provocar inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, además de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Las imágenes de este fin de semana dejan al descubierto una realidad alarmante: en medio de un evento meteorológico intenso, miles de familias santiagueras han tenido que enfrentar solas la furia de las lluvias, entre el agua que inunda sus hogares y la incertidumbre de lo que vendrá en las próximas horas.

Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Santiago de Cuba