Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, hizo su primera aparición pública este fin de semana tras varios meses de silencio. Y lo hizo en buena compañía: asistió al baby shower de Natti Natasha y Raphy Pina en San Juan, Puerto Rico, acompañada de su hija Jesaaelys Ayala, en un ambiente distendido, sonriente y con un mensaje que no tardó en dar vueltas por las redes.
Durante la celebración, pensada como un evento abierto al público, Mireddys compartió en su cuenta de Instagram una imagen rodeada de personas, con un nuevo look más sobrio y un aura de calma que llamó la atención de sus seguidores. En la publicación, escribió:
“La soledad, cuando se vive en comunión con DIOS, no es destructora: es fuego que refina, agua que limpia y mano que pule. El tiempo no tiene poder de sanar; solo DIOS es quien sana. Gracias a tod@s los que diariamente sacan de su tiempo para enviarme mensajes de fortaleza y fe, que hoy por hoy me ayudan a seguir adelante durante todo el proceso. Un día a la vez. Los quiero.”
Sin embargo, las frases más comentadas llegaron después, a través de sus historias. En una de ellas, donde aparece abrazada a Natti y Raphy, escribió: “Quien no se puede comprar con dinero, es una persona de gran valor.” Y en otra, aún más introspectiva: “Que la vida me perdone por todas las veces que no la viví.”
Para muchos, estas frases son más que simples reflexiones: suenan a indirectas sobre su situación actual. Tras casi 30 años de matrimonio, Mireddys y Daddy Yankee se divorciaron en febrero de 2025 en medio de acusaciones legales cruzadas, demandas millonarias y un quiebre familiar profundo.
Actualmente, la expareja continúa enfrentándose a un proceso complicado judicial tras su divorcio por los negocios que tenían. Además, se ha confirmado que la relación del cantante con su hija Jesaaelys está gravemente deteriorada. La joven ha manifestado públicamente su apoyo total a su madre y ha dicho que el vínculo con su padre está “más que lacerado”.
En medio de este panorama, algo quedó claro este fin de semana: los bandos están definidos. Natti Natasha reaccionó al post de Mireddys con un corazón, y Raphy Pina —quien fue cercano colaborador de Daddy Yankee durante años— también ha mostrado en redes su respaldo a la empresaria. Ambos han tomado una postura visible del lado de Mireddys, pese a su historia profesional junto al reguetonero.
Jesaaelys, por su parte, no se quedó atrás y le dejó un mensaje que se llenó de corazones: “La más hermosa y preciosa. De verdad que tuve a quien salir. ¡Te amo!”
Entre reflexiones, afectos públicos y una clara redefinición de alianzas, Mireddys reaparece en el ojo público no solo con serenidad, sino también con una frase que muchos leyeron como una declaración de principios: hay personas —y valores— que simplemente no tienen precio.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.