Jorge Junior rompe el silencio sobre la pesadilla que vivió con su hijo Perú: "Una deuda de 60 mil dólares y personas armadas"

El reguetonero cubano Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, rompió el silencio sobre lo ocurrido en Perú durante su reciente gira, tras haber alarmado días atrás a sus seguidores con un mensaje en Instagram en el que su hijo Jaide habló de una “encerrona”.

En un extenso escrito, el músico relató que, mientras caminaba por Lima, fue interceptado por un hombre que lo acusó de deberle 60.000 dólares y que iba acompañado de varias personas armadas. “Gracias a Dios este señor escuchó mi versión y se dio cuenta que no era como le habían dicho”, contó.

Según Jorge Junior, a partir de ese momento su estancia y la de Los 4 en Perú cambió por completo, viéndose obligados a permanecer en el hotel bajo medidas de seguridad y sin poder salir. El artista acusó directamente a Gian Carlos Borjas, actual representante del reguetonero Norlan y antiguo colaborador suyo en Los 4, de difundir información que habría desencadenado la situación.

“Su objetivo era desestabilizar y que Los 4 no tocaran más en Lima”, señaló, al tiempo que lo responsabilizó de haber interpuesto o apoyado la denuncia en su contra.

El reguetonero afirmó que la crisis generó noches de desesperación, preocupación de las empresas contratantes y angustia para las familias. “No te importó que yo fui con mi familia, con mi hijo. Tu objetivo era confundir”, reprochó a Borjas.

El pasado 24 de septiembre, CiberCuba informó que Jorge Junior y Jaide habían causado inquietud con mensajes en redes sociales sobre la complicada situación en Perú, sin dar más detalles en ese momento. Ahora, con estas declaraciones, el cantante ofrece su versión de los hechos que rodearon a la agrupación durante su gira.

Texto completo de Jorge Junior:

“Antes que nada quiero recordar algo: es un error pensar que los demás no piensan. Hoy voy a hablar del caso Perú.

Empezaré con una persona llamada Gian Carlos Borjas, un tipo que no tiene ni códigos ni conceptos. Este señor, que actualmente es el mánager de Norlan, exintegrante de Los 4, desde hace mucho rompió vínculos con nosotros. Ahora, de buenas a primeras, sin más, cuando caminaba por las calles de Perú, se me acerca un hombre y me dice que yo le debía 60 mil dólares. Cuando me doy cuenta, venía acompañado de varias personas armadas. Gracias a Dios este señor se detuvo a escuchar mi versión y se dio cuenta de que no era como le habían dicho.

A partir de ese momento, la situación de Los 4 cambió: tuvimos que tomar una posición defensiva dentro del hotel, sin poder salir a nada si no era autorizado.

Ahora mi pregunta es: según Gian Carlos, que decía querer ayudar, ¿por qué se tomó el trabajo de gritar a los cuatro vientos y llamar a todo tipo de personas para decirles que yo tenía problemas con gente muy violenta según él? ¿Por qué no me llamó a mí o a Batule? ¿Por qué no llamó a mi casa, a mi mamá, o hizo algo diferente?

¿Sabes por qué? Porque su intención nunca fue ayudar, fue confundir y tratar de que Los 4 no tocaran más en Lima, porque su artista ya no está rindiendo como antes.

Gian Carlos Borjas, te voy a decir algo y no es amenaza: ni por tu cabeza pasa lo que vivimos en ese hotel. Muchas noches de desesperación, madres llorando, empresas preocupadas, Cuba entera llamando… todo por tu gracia de regar bolas. No te importó que yo fui con mi familia, con mi hijo. Tu objetivo era desestabilizar.

Ya se sabe que el que puso o ayudó a poner la denuncia en mi contra fuiste tú. Kenner podrá ser a su manera, pero Kenner es de la calle y tiene códigos, y ese tipo de persona no echa a la policía. El único que hace eso eres tú, porque tu familia entera es policía y yo sé cómo trabajan.

Hagas lo que hagas y digas lo que digas, a Los 4 no hay quien los supere, y al pueblo de Perú no lo vas a engañar nunca, porque ese pueblo sabe la verdad y tú eres una farsa.

A partir de ahora, haz lo que quieras, pero cuando vengas a Cuba vas a saber cómo se trabaja de verdad en las calles. Empecé por ti, me faltan dos más.”

