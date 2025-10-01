¿Qué es el Efecto Fujiwhara y cómo puede afectar a los huracanes Imelda y Humberto?

Vídeos relacionados:
La temporada de huracanes en el Atlántico suma un nuevo elemento de atención con la presencia simultánea de Imelda y Humberto, dos sistemas que avanzan en aguas abiertas y que podrían acercarse lo suficiente para dar lugar al raro Efecto Fujiwhara.
El Instituto de Meteorología de Cuba explicó en Facebook que se trata de un fenómeno poco común en la cuenca atlántica, aunque documentado en el Pacífico, donde ha generado interacciones espectaculares entre ciclones.
Descrito en 1921 por el meteorólogo japonés Sakuhei Fujiwhara, ocurre cuando dos tormentas se encuentran a menos de 1,200 o 1,400 kilómetros y comienzan a orbitar alrededor de un punto común, modificando su trayectoria y hasta su intensidad.
En casos extremos, el huracán más fuerte puede absorber al más débil o ambos pueden fusionarse en un sistema mayor.
Esa posibilidad, aunque remota, es lo que ha generado atención en las últimas horas.
El meteorólogo cubano Raydel Ruisánchez detalló en Facebook que, en el Atlántico occidental, los centros de Humberto e Imelda se encuentran separados por unos 758 kilómetros.
Mientras Humberto pierde fuerza, Imelda continúa fortaleciéndose y podría afectar a Bermudas en los próximos días.
En Cuba, la influencia indirecta de estos sistemas mantiene humedad en la atmósfera, con lluvias dispersas desde Matanzas hasta Guantánamo y en la Isla de la Juventud.
Por su parte, CNN recordó que cuando dos huracanes interactúan de esta forma, el pronóstico se vuelve extremadamente complejo.
En 2017, los huracanes Hilary e Irwin experimentaron este fenómeno en el Pacífico oriental y terminaron debilitándose tras días de girar uno alrededor del otro.
En 2022, el tifón Hinnamnor llegó a absorber a una depresión tropical más débil en el Pacífico occidental.
Aunque los modelos sugieren que Imelda y Humberto podrían estar lo suficientemente cerca para que el Efecto Fujiwhara se manifieste, los expertos advierten que aún existe incertidumbre.
Pequeños cambios en la intensidad o en el rumbo previsto de cada tormenta podrían evitar la interacción.
Por ahora, la atención está puesta en la evolución de Imelda, que se prevé se fortalezca en los próximos días, mientras Humberto continúa perdiendo organización.
Los especialistas coinciden en que será clave seguir de cerca los pronósticos para la próxima semana, cuando podría definirse si el Atlántico presenciará la llamada “danza de los huracanes”.
En este sentido, la tormenta tropical Imelda se intensificó este martes hasta convertirse en huracán categoría 1, azotando con fuerza el Atlántico occidental y afectando de forma directa tanto a la costa este de EE.UU. como a las Bahamas y al archipiélago de Bermudas, donde se espera un impacto aún más severo.
Aunque su centro permanece en alta mar, el huracán ya ha causado estragos en varias regiones y representa una amenaza creciente para las islas del Atlántico norte.
