Imelda camino de convertirse en huracán: Se prevé que deje afectaciones en costa este de EE.UU.

Imagen del satélite que muestra la localización de la tormenta tropical Imelda y del huracán Humberto

Imelda, que se convirtió en tormenta tropical este domingo, sigue su trayectoria hacia el norte dejando fuertes lluvias sobre las Bahamas y las provincias orientales cubanos, con posibles impactos en la costa este de Estados Unidos durante los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Aunque el centro de Imelda no tocará tierra en Estados Unidos, sus efectos sí alcanzarán la franja costera del sureste.

Según el más reciente boletín del NHC, se esperan acumulados de 1 a 2 pulgadas (25 a 50 mm) de lluvia desde el noreste de Florida hasta Carolina del Norte, con posibles picos de hasta 4 pulgadas (100 mm) en áreas localizadas.

Estas lluvias podrían causar inundaciones menores en áreas urbanas y desbordamientos aislados de arroyos o ríos secundarios, especialmente en sectores con suelos saturados o infraestructura deficiente.

Fuente: Captura de NOAA

De acuerdo con el boletín de las 5:00 a.m. (hora del Este) de este lunes 29 de septiembre, el sistema se ubicaba a unas 60 millas (unos 100 km) al sur de Great Abaco Island y a aproximadamente 295 millas (475 km) al sureste del Cabo Cañaveral, Florida.

Presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h) y avanza hacia el norte a una velocidad de 8 mph (13 km/h).

Imelda está dejando acumulados de lluvia de entre 2 y 4 pulgadas (50 a 100 mm) en el este de Cuba, y de 4 a 8 pulgadas (100 a 200 mm) en el noroeste de las Bahamas hasta el martes, con riesgo de inundaciones urbanas, repentinas y deslizamientos de tierra en áreas elevadas del oriente cubano.

También se anticipa que el sistema afecte indirectamente al continente estadounidense: en la costa de las Carolinas, el NHC prevé lluvias de 1 a 2 pulgadas (25 a 50 mm), con máximos de hasta 4 pulgadas (100 mm), lo que podría causar inundaciones menores y crecidas en ríos pequeños.

Además, el sistema podría fortalecerse en las próximas 24 a 36 horas y convertirse en huracán el martes, lo que incrementaría los efectos sobre zonas costeras del sureste de EE.UU. debido al oleaje, corrientes de resaca y marejadas ciclónicas menores.

Trayectoria prevista: Del Caribe occidental al Atlántico

A las 5:00 a.m. EDT del lunes, el centro de Imelda se localizaba en la latitud 25.5° Norte y longitud 77.1° Oeste.

El pronóstico indica que el sistema continuará moviéndose hacia el norte durante el día, y que el martes realizará un giro brusco hacia el este-noreste, alejándose del sureste de Estados Unidos y adentrándose en el Atlántico occidental.

Sin embargo, el amplio campo de influencia de la tormenta -con vientos de fuerza tropical que se extienden hasta 175 millas (280 km) desde el centro, principalmente al este del sistema- significa que sus efectos se sentirán más allá de la zona central de su trayectoria, especialmente en las Bahamas, la costa atlántica del Caribe y el sureste estadounidense.

Alertas vigentes y cambios recientes

El gobierno de las Bahamas ha descontinuado las advertencias de tormenta tropical para las Bahamas centrales y algunas zonas del noroeste, incluyendo Nueva Providencia, las islas Berry y la isla de Andros.

Sin embargo, permanece activa una advertencia de tormenta tropical para: Eleuthera, Islas Ábaco, Isla Gran Bahama y cayos circundantes del noroeste del archipiélago.

Una advertencia de tormenta tropical implica que se esperan condiciones peligrosas en tierra dentro de las próximas 12 horas, incluyendo ráfagas de viento intensas, lluvias fuertes y elevación del nivel del mar.

Las precipitaciones acumuladas en el noroeste del archipiélago pueden oscilar entre 4 y 8 pulgadas (100 a 200 mm) hasta el martes, lo que genera un riesgo significativo de inundaciones urbanas y repentinas, en especial en zonas bajas y sin sistemas adecuados de drenaje.

Se espera también marejada ciclónica de entre 1 y 3 pies (30 a 90 cm) sobre el nivel del suelo, lo que podría agravar el impacto costero.

Oriente de Cuba

Las bandas externas de Imelda están descargando entre 2 y 4 pulgadas (50 a 100 mm) de lluvia sobre el oriente cubano.

Las autoridades locales han alertado sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra en áreas montañosas, así como inundaciones súbitas en zonas urbanas densamente pobladas.

Oleaje, marejadas y resaca peligrosa

Uno de los efectos más amplios y peligrosos de Imelda será el oleaje alto y las fuertes corrientes de resaca.

El NHC advierte que tanto Imelda como el huracán Humberto -activo también en el Atlántico- están generando marejadas que afectan ya a las Bahamas y que se extenderán a lo largo de la costa este de EE.UU. en los próximos días.

Estas marejadas pueden generar:

-Corrientes de resaca potencialmente mortales, especialmente peligrosas para bañistas, surfistas y embarcaciones pequeñas.

-Oleaje significativo, que complicará las condiciones marítimas desde Florida hasta las Carolinas.

Además, inundaciones costeras menores son posibles en zonas donde los vientos soplen hacia tierra firme.

Entre las áreas más vulnerables para inundaciones se encuentra el litoral entre:

-El límite de los condados Volusia/Brevard (Florida).

-El río South Santee (Carolina del Sur).

Allí, el agua podría elevarse entre 1 y 2 pies (30 a 60 cm) sobre el nivel del suelo, especialmente durante los ciclos de marea alta.

Bermudas también en la mira

A medida que Imelda se desplace hacia el este-noreste, el archipiélago de Bermudas podría experimentar efectos indirectos del sistema.

Entre el miércoles y el jueves, se pronostican precipitaciones de entre 50 y 100 mm y oleaje fuerte, aunque sin un impacto directo del centro de la tormenta.

Una temporada de huracanes activa y aún lejos de terminar

Imelda es parte de una temporada ciclónica 2025 particularmente activa en el Atlántico, como lo había advertido la NOAA en mayo.

Hasta la fecha, se han formado varias tormentas con nombre, incluyendo: Andrea en junio; Gabrielle, huracán de categoría 4 que impactó el este de Bermudas y Humberto, actualmente activo en el Atlántico tropical central.

La temporada oficialmente se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, pero las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales -temperaturas superficiales del mar más cálidas y cizalladura del viento reducida- siguen favoreciendo una actividad por encima del promedio.

En su actualización de agosto, la NOAA proyectó:

-13 a 18 tormentas con nombre (vientos mayores a 39 mph / 63 km/h)

-5 a 9 huracanes (vientos >74 mph / 119 km/h)

-2 a 5 huracanes de gran intensidad (categoría 3 o superior, >111 mph / 179 km/h)

Imelda podría ser el próximo sistema en alcanzar categoría de huracán si continúa fortaleciéndose como se prevé.

Recomendaciones: Atención continua y precaución

Aunque Imelda no se dirige directamente a tierra firme en Estados Unidos, sus efectos ya se están sintiendo en el Caribe y la costa atlántica. El Centro Nacional de Huracanes recomienda a los residentes y visitantes de las zonas afectadas:

-Monitorear los boletines oficiales emitidos por el NHC y los servicios meteorológicos locales.

-Evitar entrar al mar en áreas con oleaje fuerte o riesgo de corrientes de resaca.

-Prestar atención a posibles alertas de inundación en zonas urbanas o propensas a escurrimientos.

-No subestimar el riesgo indirecto de tormentas alejadas de la costa.

La evolución de Imelda en las próximas 24 a 48 horas será clave para determinar su categoría final y el nivel de impacto en la región.

