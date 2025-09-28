Florida suspende nuevos seguros por efectos de la tormenta Imelda

Vídeos relacionados:
La aseguradora estatal Citizens Property Insurance suspendió la emisión de nuevas pólizas y los cambios en coberturas a partir del sábado en Florida, debido a la amenaza de impacto de la tormenta tropical Imelda.
La medida afecta a los más de 771,000 clientes de la entidad, considerada la aseguradora de último recurso en el estado.
El anuncio, divulgado por la aseguradora en un comunicado oficial citado por Florida Politics, plantea que la decisión se tomó tras la activación de advertencias por parte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que impide a Citizens aceptar nuevas solicitudes cuando existe vigilancia de tormenta o huracán en cualquier punto del territorio floridano.
Imelda, que hasta hace unas horas era la depresión tropical Nueve, se fortaleció el domingo con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se espera que continúe intensificándose en su ruta hacia la costa este de Estados Unidos.
Los meteorólogos anticipan que podría llegar a Carolina del Sur como huracán a inicios de la próxima semana, después de provocar fuertes lluvias y afectaciones en Bahamas y las islas cercanas.
En Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster llamó a la población a mantenerse vigilante ante el avance de la tormenta, mientras que su homólogo en Carolina del Norte, Josh Stein, declaró el estado de emergencia para preparar la respuesta a los posibles impactos.
Mientras tanto, en el Atlántico, el huracán Humberto perdió ligeramente intensidad pero se mantiene como un poderoso categoría 4 con trayectoria hacia Bermuda.
Imelda se convirtió este domingo la tormenta tropical, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último aviso.
La institución informó en su cuenta de X que las condiciones de tormenta tropical se esperan durante la tarde y la noche de hoy sobre las islas centrales y noroccidentales de Bahamas.
