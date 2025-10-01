Niña ingresada en el Pediátrico de Holguín necesita donaciones de sangre

Vídeos relacionados:

Una niña de dos años diagnosticada con leucemia necesita con urgencia donaciones de sangre en el Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción y de la Pedraja”, en Holguín, donde se encuentra ingresada.

Peticiones de ayuda compartidas en redes sociales llaman a residentes en la provincia oriental a solidarizarse con la niña Vanessa Verdecia Labrada, quien requiere dos donaciones diarias de plaquetas de los grupos sanguíneos A- u O-.

Yan Cuba Nayara, una joven residente en Holguín que impulsa un proyecto de ayuda a personas vulnerables, ha solicitado la colaboración ciudadana en varios post en Facebook en los últimos días.

“Necesita urgente A negativa, por favor, si desea ayudar a esta princesa de 2 años, vaya mañana al banco de [sangre] que queda frente al pediátrico o escríbame al privado para darle todos los datos de la niña. Su padre anda vuelto loco, ese angelito necesita de nosotros, por favor, por favor, ayúdenme a ayudar a esta niña, yo no pido $ ni ninguna cosa material, no pido nada, solo que le donen por favor”, imploró.

Ernesto Almaguer Díaz también hizo un llamado este miércoles en su perfil de la red social: “A los que puedan ayudar, solo deben llegar aquí al Banco de Sangre del Peralta y decir que van a donar para la niña Vanessa, tiene 2 años y padece de leucemia, ella necesita dos donaciones de plaquetas diarias. Ayuda, por favor. Puede ser nuestra hija, nieta o sobrinita”.

En los comentarios de su publicación, Almaguer explicó que conoció del caso cuando estuvo en el banco para donar sangre a una anciana y coincidió allí con el padre de la niña y los doctores en el momento en que estaban recibiendo a donantes. “Están llegando algunos, pero imagina ella necesita dos diarias de plaquetas”, dijo.

La recurrente escasez de insumos médicos y de sangre en los hospitales cubanos ha llevado a familiares y amigos de los pacientes, a activistas y otras personas solidarias a acudir a las redes sociales para buscar auxilio inmediato, debido a la crisis del sistema de Salud Pública del país.

