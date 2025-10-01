Niña ingresada en el Pediátrico de Holguín necesita donaciones de sangre

Vídeos relacionados:
Una niña de dos años diagnosticada con leucemia necesita con urgencia donaciones de sangre en el Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción y de la Pedraja”, en Holguín, donde se encuentra ingresada.
Peticiones de ayuda compartidas en redes sociales llaman a residentes en la provincia oriental a solidarizarse con la niña Vanessa Verdecia Labrada, quien requiere dos donaciones diarias de plaquetas de los grupos sanguíneos A- u O-.
Yan Cuba Nayara, una joven residente en Holguín que impulsa un proyecto de ayuda a personas vulnerables, ha solicitado la colaboración ciudadana en varios post en Facebook en los últimos días.
“Necesita urgente A negativa, por favor, si desea ayudar a esta princesa de 2 años, vaya mañana al banco de [sangre] que queda frente al pediátrico o escríbame al privado para darle todos los datos de la niña. Su padre anda vuelto loco, ese angelito necesita de nosotros, por favor, por favor, ayúdenme a ayudar a esta niña, yo no pido $ ni ninguna cosa material, no pido nada, solo que le donen por favor”, imploró.
Ernesto Almaguer Díaz también hizo un llamado este miércoles en su perfil de la red social: “A los que puedan ayudar, solo deben llegar aquí al Banco de Sangre del Peralta y decir que van a donar para la niña Vanessa, tiene 2 años y padece de leucemia, ella necesita dos donaciones de plaquetas diarias. Ayuda, por favor. Puede ser nuestra hija, nieta o sobrinita”.
En los comentarios de su publicación, Almaguer explicó que conoció del caso cuando estuvo en el banco para donar sangre a una anciana y coincidió allí con el padre de la niña y los doctores en el momento en que estaban recibiendo a donantes. “Están llegando algunos, pero imagina ella necesita dos diarias de plaquetas”, dijo.
La recurrente escasez de insumos médicos y de sangre en los hospitales cubanos ha llevado a familiares y amigos de los pacientes, a activistas y otras personas solidarias a acudir a las redes sociales para buscar auxilio inmediato, debido a la crisis del sistema de Salud Pública del país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de salud en Cuba y la necesidad de donaciones de sangre
¿Por qué es urgente la donación de sangre para Vanessa Verdecia Labrada?
Vanessa Verdecia Labrada, una niña de dos años diagnosticada con leucemia, necesita urgentemente dos donaciones diarias de plaquetas de los grupos sanguíneos A- u O- en el Hospital Pediátrico de Holguín. La situación es crítica debido a la escasez crónica de insumos médicos y sangre en los hospitales cubanos, y las redes sociales se han convertido en una herramienta vital para solicitar ayuda a la comunidad.
¿Cómo se puede ayudar a Vanessa y a otros pacientes que necesitan donaciones de sangre en Cuba?
Las personas pueden ayudar donando sangre directamente en los bancos designados y especificando que la donación es para los pacientes necesitados, como Vanessa Verdecia Labrada. Además, compartir las solicitudes de donación en redes sociales puede aumentar la visibilidad y el alcance de estas peticiones cruciales en medio de la crisis de salud en Cuba.
¿Cuál es el contexto de la escasez de insumos médicos en Cuba?
En Cuba, la escasez de insumos médicos y sangre afecta gravemente al sistema de salud pública, obligando a familiares y amigos de los pacientes a recurrir a las redes sociales para buscar ayuda urgente. Este problema no solo afecta a pacientes como Vanessa, sino también a otros casos documentados donde la falta de recursos ha puesto en riesgo vidas, reflejando una crisis sanitaria profunda.
¿Cómo está respondiendo la comunidad cubana ante estas necesidades de salud?
La comunidad cubana, tanto dentro como fuera del país, ha demostrado una notable capacidad de movilización solidaria para responder a las urgencias médicas. A través de campañas en redes sociales y donaciones, los cubanos han jugado un papel crucial en ayudar a pacientes que enfrentan situaciones críticas debido a la falta de insumos médicos adecuados en el sistema de salud cubano.
