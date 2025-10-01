¡Nuevo logro! Cuquita La Mora compra su tercera casa en Miami: "Para seguir soñando americanamente"

Vídeos relacionados:

La humorista cubana Cuquita la Mora celebró la compra de su tercera vivienda en Miami, un logro que compartió con sus seguidores a través de una publicación en redes sociales.

En el post, la artista aparece sonriente junto a su hija y su madre en el momento del cierre, sosteniendo la tradicional llave simbólica con la palabra “Sold”.

“Mi 3era casa, un paso de más de riesgo y atrevimiento de mi parte para seguir soñando americanamente. Agradecida con este gran país de oportunidades donde el sacrificio y el esfuerzo te impulsan al crecimiento”, expresó Cuquita.

La comediante dedicó palabras de agradecimiento a su amiga y agente inmobiliaria, Maribel, y al equipo de Elite Vision Realty, Eli Lending y Aelitas Group, quienes hicieron posible la transacción.

También mencionó a su hija, su madre, familiares y amigos, “que siempre están ahí para decirme ‘tú puedes’”, así como a sus seguidores por el cariño y apoyo.

Con esta adquisición, Cuquita reafirma su arraigo en Miami y celebra lo que considera un nuevo paso en sus sueños de prosperidad en Estados Unidos.

