Mujeres trans sufren agresión en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de La Habana

Una nueva agresión transfóbica estremeció este martes por la noche a La Habana. Un grupo de mujeres trans fue atacado violentamente en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, en un hecho que dejó heridas y volvió a poner sobre la mesa la impunidad que rodea a esa comunidad en Cuba.

El activista Adelth Bonne Gamboa denunció en redes sociales que el ataque ocurrió el 1 de octubre, cerca de las 10:45 p.m., cuando varios hombres se abalanzaron contra las mujeres y comenzaron a lanzarles objetos con el objetivo de provocar el mayor daño posible.

En un video difundido en Facebook se observa a “Bombón”, una de las víctimas, con la cabeza ensangrentada tras recibir una pedrada, lo que requirió que fuera trasladada de urgencia al hospital Clínico de 26, donde recibió atención médica.

“No es la primera vez”

Bonne advirtió que este hecho no es aislado, sino parte de un patrón de violencia transfóbica que se repite una y otra vez en esa zona de la capital. “Hace unos días, otra mujer trans fue agredida de manera similar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que maten a alguien?”, cuestionó.

La denuncia también apunta directamente a la actitud de la policía, a la que acusa de mirar hacia otro lado mientras estas agresiones se multiplican. “No patrullan, no intervienen, no protegen a nadie. Pero cuando se trata de recoger y arrestar a las mujeres trans, ahí sí están rápidos. ¿Para eso sí hay recursos?”, escribió el activista.

Violencia e impunidad

El caso recuerda a otros episodios ocurridos en los últimos años en la isla. En junio de 2023, seis mujeres trans fueron apedreadas en Cárdenas, Matanzas, y en noviembre del mismo año, la joven trans Roxana Suárez resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca en esa misma ciudad.

Pese a la gravedad de los hechos, las denuncias de activistas y organizaciones como YoSíTeCreo en Cuba han coincidido en señalar la ausencia de mecanismos legales efectivos para proteger a la comunidad trans y sancionar los crímenes de odio.

“El transfeminicidio y la violencia contra mujeres trans en Cuba no son casos aislados, son la expresión de un sistema que las persigue, las margina y las deja en absoluta indefensión”, denunció recientemente esa plataforma.

“Esto no puede seguir”

Bonne fue contundente al calificar lo sucedido en Ciudad Deportiva como odio en su máxima expresión. “No estamos hablando de una ‘bronca de esquina’, estamos hablando de transfobia. Es odio. Es violencia. Es impunidad”, subrayó.

Mientras tanto, la comunidad trans cubana vuelve a vivir el miedo de saberse expuesta a nuevas agresiones sin que el Estado garantice su protección.

