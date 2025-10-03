Díaz-Balart dice que José Daniel Ferrer será recibido como un héroe en el exilio

Vídeos relacionados:

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart aseguró este viernes que el líder opositor José Daniel Ferrer, forzado al exilio por el régimen cubano, será recibido como un héroe.

En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Balart elogió el valor del disidente, quien ha pasado años encarcelado y sometido a torturas por exigir libertad en Cuba.

“@jdanielferrer es un héroe. Tras años de encarcelamiento, golpizas, tortura física y psicológica y persecución por parte del régimen asesino en Cuba, simplemente por exigir libertad, está siendo forzado al exilio. Merece una bienvenida digna de un héroe y la recibirá”, escribió el congresista republicano de origen cubano.

“Continuaremos brindando nuestra solidaridad inquebrantable a él, a su familia y al valiente pueblo cubano”, añadió.

La también congresista María Elvira Salazar se sumó a las condenas por el exilio forzado de Ferrer. “La dictadura castrista vuelve a exhibir su crueldad y cobardía.

Tras meses de torturas inhumanas, José Daniel Ferrer, un símbolo indiscutible de resistencia, es forzado al exilio. El mundo libre no puede seguir de brazos cruzados ante tanta barbarie”, denunció.

Desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) reveló en una carta manuscrita que aceptó abandonar el país para proteger a su familia, una decisión que califica de “dolorosa y tomada bajo extrema presión”.

En la misiva, fechada el 10 de septiembre de 2025 y divulgada por su familia, Ferrer denuncia torturas, tratos crueles e intentos del régimen por desacreditar su lucha.

“He sido sometido a brutales golpizas, tortura, humillación y amenazas de muerte”, escribió Ferrer, sin revelar al país al que viajará. “Mi familia también ha sido blanco de la más despiadada persecución”.

Según explicó, decidió aceptar el exilio antes del asalto a su vivienda ocurrido el 29 de abril, cuando fue encarcelado nuevamente tras el retiro de su libertad condicional.

Ferrer dejó claro que su salida de Cuba no implica rendición alguna: “Me voy con la dignidad y el honor en alto. No abandono la lucha. Volveré”, afirmó, recordando a los próceres independentistas cubanos. “Continuaré luchando hasta lograr la libertad de Cuba o morir en el intento”.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha exigido su liberación inmediata, y Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia. Su caso ha generado una ola de solidaridad internacional y vuelve a poner en foco la represión política que persiste en la isla.