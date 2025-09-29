EE.UU.: "Seguiremos luchando contra el régimen cubano ilegítimo y opresor"

Vídeos relacionados:

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su respaldo al opositor cubano José Daniel Ferrer, uno de los rostros más visibles de la disidencia en la isla, y condenó con firmeza las condiciones en las que permanece encarcelado.

“Los matones del régimen cubano reprimen continuamente a José Daniel Ferrer, una voz líder por la libertad en la isla. Golpeado, torturado, pero nunca silenciado, Ferrer permanece tras las rejas en condiciones extenuantes por exigir derechos básicos. Estamos con él y seguiremos actuando contra el régimen cubano ilegítimo y opresor hasta que todos los presos políticos sean liberados”, publicó la oficina en su cuenta oficial en X.

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue devuelto a la cárcel el martes 29 de abril tras la revocación de su libertad condicional y reenviado a la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, para cumplir una injusta condena impuesta en 2020.

Luego de abandonar la cárcel en enero pasado como parte de un acuerdo negociado entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos, el régimen retomó su actuar agresivo.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones los malos tratos y torturas físicas y psicológicas a los que ha sido sometido, así como la falta de acceso a atención médica adecuada.

Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones que continuará presionando diplomáticamente y aplicando medidas contra el régimen de La Habana hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos fundamentales en la isla.

La propia Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental expuso hace dos semanas su condena al gobierno cubano, al que calificó de “tiránico”, y aseguró que está decidido a poner fin a la opresión contra el pueblo de la isla y los presos políticos.

Y es que la política de Estados Unidos hacia Cuba continuará centrada en el respaldo al pueblo cubano y la presión al régimen, sin contemplar negociaciones con La Habana, según declaró La fuente describió al gobierno cubano como un "régimen colapsado, dirigido por ancianos cuyo único objetivo es mantener el control político", y afirmó que carece de ideas o planes para sacar al país adelante.

Respecto a las sanciones impuestas por Washington, el funcionario las defendió como una herramienta dirigida exclusivamente contra el aparato militar y de seguridad de la isla.un alto funcionario del Departamento de Estado a Martí Noticias.

