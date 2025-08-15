Reportan decenas de violaciones de derechos y dos muertes en prisiones cubanas en julio

En julio, al menos 11 reclusos se declararon en huelga de hambre (imagen generada con IA)

Las prisiones cubanas acumularon 91 denuncias relacionadas con personas encarceladas en julio, de las cuales 68 implicaron violaciones de derechos y dos terminaron en muertes, un saldo que expone un deterioro constante en un sistema penitenciario señalado por represión y abandono institucional.

El informe mensual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), con sede en México, documentó 77 denuncias desde cárceles y centros de detención en todo el país.

Entre los fallecidos figura Yan Carlos González, de 44 años y natural de Manacas (Villa Clara), quien murió tras más de un mes en huelga de hambre mientras estaba en prisión provisional acusado de sabotaje, acusación que negaba.

Según la oenegé, días antes de su muerte se le modificó la medida cautelar para evitar que el fallecimiento quedara registrado como ocurrido bajo custodia.

El segundo deceso fue el de Jimmy Gerardo Castrillo, costarricense de 51 años, en la cárcel La Condesa de Mayabeque. Según las autoridades cubanas murió de bronconeumonía, pero su tía afirma que la causa real fue anemia y una tuberculosis diagnosticada tardíamente, hecho que el informe presenta como evidencia de las precarias condiciones sanitarias en los penales.

Puntualiza el informe que en julio al menos 11 reclusos se declararon en huelga de hambre, en su mayoría para protestar contra la privación arbitraria de libertad y exigir atención médica.

Las violaciones documentadas afectaron a 51 prisioneros —10 mujeres y 41 hombres— y ocho denuncias tuvieron alcance colectivo.

Entre los más hostigados están los presos políticos José Daniel Ferrer García, Roberto Pérez Fonseca, Juan Enrique Pérez Sánchez, Duannis Dabel León Taboada y Maykel Castillo Pérez.

La oenegé señala como grupos más vulnerables a los opositores, presos por razones políticas y afrodescendientes.

La mayor cantidad de violaciones se registró en cárceles de La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba.

Los incidentes más frecuentes fueron hostigamiento y represión (55), negación de atención médica (23), restricciones de comunicación (11) y golpizas o torturas físicas (10).

El texto critica las condiciones materiales “críticas”, marcadas por una alimentación deficiente, falta de medicamentos, agua contaminada y hacinamiento, factores que favorecen la propagación de enfermedades como tuberculosis, hepatitis, gripes y escabiosis.

El CDPC es un programa de la organización sin fines de lucro Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., con sede en México.

Nació como plataforma digital en agosto de 2023 con el propósito de monitorear incidentes de violaciones de derechos humanos dentro de los centros de detención y reclusión en Cuba, y de sistematizar información sobre el sistema penitenciario posterior a 1959.

Busca evidenciar mediante datos y testimonios la extrema vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de libertad en la Isla, y contrarrestar la narrativa oficial que proyecta una imagen positiva y poco realista del sistema penitenciario cubano.

Sus bases de datos constituyen una fuente de referencia para diversos medios de comunicación, tanto de la prensa independiente cubana como de la internacional.

Un informe anterior de la entidad detalló que, de enero a junio de 2025, al menos 24 personas fallecieron bajo custodia estatal en Cuba y documentó 160 denuncias de torturas.

El registró mencionó 45 denuncias de golpizas y tortura física, 104 casos de negación deliberada de atención médica —considerada como una forma de tortura— y 11 episodios de tortura psicoemocional, en al menos 43 cárceles del país.

Ocho de las 24 muertes reportadas estarían directamente relacionadas con la falta de atención médica, subrayó.

La Iniciativa para la Investigación y la Incidencia y el CDPC hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para exigir la apertura de las cárceles cubanas a observadores independientes, la investigación de los casos denunciados y la adopción de medidas inmediatas para erradicar la tortura y otros tratos inhumanos.

