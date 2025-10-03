La Flaca Verónica sorprende a Juliette con el regalo más tierno: Así se llama el nuevo integrante de la familia

El influencer cubano Eduardo López Cardoso, más conocido por su personaje de La Flaca Verónica, volvió a derrochar ternura y creatividad con una sorpresa para su pareja Juliette Valle que ha enternecido a sus seguidores.

A través de un emotivo video, se puede ver cómo Juliette elige entre dos papelitos que dicen “Perrito”, sin imaginar que detrás de ese juego estaba la llegada de un nuevo miembro a su hogar: un hermoso cachorro de raza Shih Tzu.

La reacción de Juliette fue de pura sorpresa y emoción. Abrazando al nuevo perrito mientras Eduardo grababa el momento, la escena se robó el corazón de miles de usuarios en redes sociales.

Horas más tarde, Juliette compartió en sus historias de Instagram cómo llamaron finalmente al cachorro: Luar, un nombre corto, dulce y lleno de significado, que ahora acompaña a la feliz pareja en esta nueva etapa familiar.

Con este gesto, La Flaca Verónica demuestra una vez más que su faceta más tierna está lejos de los reflectores del humor, y que su amor por Juliette trasciende pantallas y personajes.

