Departamento del Tesoro de EE.UU. podría acuñar una moneda con el rostro de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que evalúa la acuñación de una moneda de un dólar con la efigie del presidente Donald Trump, como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

La propuesta, sin embargo, ya genera controversia por lo que muchos consideran un intento de personalizar una efeméride nacional y ponerla al servicio de la figura presidencial.

La idea salió a la luz luego de que el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, compartiera en la red social X los primeros borradores del diseño. "Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradores, que celebran el 250.º aniversario de Estados Unidos y POTUS, son reales", aseguró.

Beach añadió que espera compartir más detalles cuando finalice el actual cierre de Gobierno.

Los primeros modelos circularon gracias a Steve Guest, comunicador conservador con experiencia en el Comité Nacional Republicano, quien difundió imágenes de la moneda en redes con un mensaje triunfalista.

"ATENCIÓN A TODOS LOS PATRIOTAS: Estados Unidos ha vuelto, y con él la moneda de un dólar. POTUS Donald Trump será para siempre el rostro del 250 aniversario de Estados Unidos", dijo.

La publicación fue respaldada también por Scott Bessent, secretario de Estado del Tesoro, que la reposteó en su cuenta de X.

El diseño filtrado muestra la efigie de Trump bajo la palabra "Libertad", con estética inspirada en emperadores romanos. También incluye la frase "En Dios confiamos", lema oficial aprobado en 1956 y presente en todas las monedas del país.

El anverso presenta al mandatario con el puño en alto frente a una bandera estadounidense, acompañado de la palabra "LUCHA" repetida tres veces, mientras que en la parte inferior figuran los lemas "Estados Unidos" y "E Pluribus Unum" (De muchos, uno).

De acuerdo con el Smithsonian, esta última frase fue adoptada en 1776 y simboliza la unión de las colonias contra Gran Bretaña, así como la cohesión de los actuales 50 estados. Para críticos de la iniciativa, vincular directamente ese espíritu fundacional con la figura de Trump supone un uso político de una conmemoración que debería representar a toda la nación.

Un portavoz del Tesoro defendió el proyecto, asegurando que "bajo el liderazgo histórico del presidente Donald J. Trump, nuestra nación llega a su 250.º aniversario más fuerte, más próspera y mejor que nunca". Añadió que aunque el diseño definitivo aún no está aprobado, el borrador "refleja fielmente el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia".

El marco legal para esta emisión se encuentra en una ley aprobada en 2020 por el Congreso, durante el primer mandato de Trump, que autoriza al Tesoro a acuñar monedas conmemorativas del semiquincentenario. La normativa establece que los diseños deben ser emblemáticos de la efeméride, sin precisar si pueden incluir la figura de un presidente en funciones.

La iniciativa llega en un contexto político crispado, marcado por un cierre gubernamental y una campaña electoral en la que Trump busca reforzar su imagen como líder histórico.

Para analistas y opositores, el plan de acuñar una moneda con su rostro no solo desvirtúa el espíritu conmemorativo del 250 aniversario, sino que relega a segundo plano el carácter colectivo de la independencia estadounidense en favor de la exaltación de un individuo.

