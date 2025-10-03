ICE detiene a familiar de Eliécer Ávila y este responde a burlas de Carlos Espina: "Apoyo más a Trump”

El arresto de un familiar cercano del opositor cubano Eliécer Ávila en un centro de detención migratoria en Estados Unidos ha originado un enfrentamiento en Internet entre él y el activista uruguayo Carlos Eduardo Espina, una de las voces más seguidas por la comunidad latina en temas migratorios.
Espina compartió en Instagram un video en el que exhibe la aparente contradicción entre la defensa que hace Ávila de las políticas de Donald Trump y la difícil situación que ahora enfrenta su familia.
"Otro cubano trumpista más que se le borró la sonrisa", escribió, antes de mostrar imágenes del cubano celebrando el triunfo de Trump en las elecciones y contrastarlas con un video actual, en el que relata la detención de su cuñado.
Eliécer describió a su familiar como "lo más noble, trabajador, monaguillo de persona, camionero", y lamentó que cuando entró al país le hayan dado un documento I-220B.
"Lo detuvieron en su cita a la corte y está preso. El esposo de mi hermana, en una cárcel de inmigración", detalló en el video compartido por Espina.
El uruguayo, crítico abierto de Trump, insistió en que lo ocurrido era previsible.
"Todo el mundo sabía que esto es lo que se venía si ganaba Donald Trump: una cacería brutal contra todos los latinos sin importar nacionalidades", señaló.
"Muchos de estos comentaristas cubanos se creyeron intocables, ahí andaban apoyando a Papi Trump. Y ahora vean cómo quedaron. A ver si ahora aprenden a tener un poco más de empatía", recalcó.
La respuesta de Ávila no se hizo esperar. En otro video, ratificó su respaldo al líder republicano.
"Yo hoy apoyo más al presidente Trump que el día que ganó las elecciones. Yo no voto con el hígado ni con el páncreas, voto con la cabeza. Y si alguna esquinita de ese paquete roza la vida de alguien de mi familia, yo no puedo, por la excepción, condenar la regla", expresó.
El opositor cubano recordó que la orden migratoria que pesa sobre su cuñado se la extendió la administración demócrata.
"¿Qué es un I-220B? Es una orden de deportación. ¿Y quién se la dio al marido de mi hermana? ¡Tu presidente Biden!", respondió a Espina, a quien retó incluso a un debate público.
El cruce entre ambos refleja no solo las tensiones en la comunidad migrante cubana y latina en general, sino también las divisiones políticas que atraviesan a quienes, a pesar de compartir la experiencia de la migración, interpretan de manera distinta las consecuencias de las políticas estadounidenses.
Espina, un activista en ascenso
Carlos Eduardo Espina, uruguayo criado en Texas, se ha convertido en una figura clave en la defensa de los inmigrantes.
Con más de 6,8 millones de seguidores en TikTok y más de 455 mil en Instagram, combina su formación en Ciencias Políticas y Derecho con un activismo frontal contra las políticas de Trump y los sectores conservadores que las apoyan.
Su discurso directo y sus enfrentamientos con figuras como Alexander Otaola o el propio Ávila le han dado gran notoriedad en redes sociales.
Para Espina, el caso del cuñado de Ávila es un ejemplo de las consecuencias de apoyar medidas migratorias que, en su opinión, siempre terminan perjudicando a las comunidades latinas sin distinción.
Qué significa una I-220B
El documento que recibió el cuñado de Ávila, conocido como I-220B (Order of Release on Recognizance), no otorga un estatus legal, sino una liberación temporal bajo palabra mientras continúa el proceso migratorio de deportación o asilo.
Es un recurso comúnmente utilizado por ICE con migrantes que no son considerados un riesgo de fuga o de seguridad (usualmente se lo daban a los balseros cubanos).
Pero aunque permite a la persona esperar en libertad, no la protege frente a la deportación, y en la práctica suele derivar en procesos de expulsión.
Una polémica que crece
En septiembre, Eliécer expresó su inconformidad con la deportación de otro compatriota, Deivy Alemán Oropesa, también bajo custodia de ICE.
Entonces, cuestionó la falta de sensibilidad del sistema migratorio estadounidense: "¿De verdad no hay nadie en Estados Unidos que pueda analizar un caso? (...) Con tanto delincuente, chivato y represor suelto en este país, ¿por qué Deivy es el blanco?".
Mientras tanto, Espina continúa consolidando su perfil como activista proinmigrante, defendiendo una postura crítica contra quienes apoyan a Trump y, al mismo tiempo, denuncian cuando sus familiares o amigos son alcanzados por la misma maquinaria migratoria que aplaudieron.
El choque discursivo entre ambos confirma que la política migratoria en Estados Unidos no solo divide a republicanos y demócratas, sino también a las propias comunidades latinas que la sufren en primera persona.
Preguntas frecuentes sobre la detención de un familiar de Eliécer Ávila y las tensiones migratorias
¿Por qué fue detenido el cuñado de Eliécer Ávila por ICE?
El cuñado de Eliécer Ávila fue detenido por ICE debido a una orden de deportación (I-220B). Este documento es una orden de liberación bajo palabra mientras continúa el proceso migratorio, pero no ofrece protección contra la deportación. La detención ocurrió durante una cita en la corte de inmigración en Estados Unidos.
¿Qué es una orden de deportación I-220B?
Una I-220B es una orden de deportación que no representa un estatus legal en Estados Unidos. Permite que una persona esté en libertad mientras espera el resultado de su caso migratorio, pero generalmente termina en procesos de expulsión. Es comúnmente utilizada por ICE para migrantes que no son considerados un riesgo de seguridad o fuga.
¿Cuál fue la respuesta de Eliécer Ávila a las críticas de Carlos Espina?
Eliécer Ávila reafirmó su apoyo a Donald Trump a pesar de la detención de su cuñado, argumentando que su respaldo no está basado en emociones sino en razonamientos. Ávila recordó que la orden migratoria fue emitida bajo la administración demócrata de Joe Biden.
¿Qué posición tiene Carlos Espina sobre las políticas migratorias de Trump?
Carlos Espina es un crítico abierto de las políticas migratorias de Donald Trump. Argumenta que estas políticas perjudican a las comunidades latinas sin distinción y que las detenciones como la del cuñado de Ávila son ejemplos de las consecuencias de estas medidas.
¿Cómo afecta la política migratoria de Estados Unidos a la comunidad latina?
La política migratoria de Estados Unidos ha generado divisiones tanto entre republicanos y demócratas como dentro de la propia comunidad latina. El endurecimiento de las políticas bajo la administración de Trump ha llevado a deportaciones y detenciones que afectan a migrantes que buscan una vida mejor en el país.
