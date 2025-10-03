Putin dice que Rusia responderá de inmediato si Occidente lo provoca

Vídeos relacionados:

El presidente Vladimir Putin advirtió el jueves que Moscú responderá de inmediato si es provocado por Occidente, en un nuevo cruce de declaraciones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente calificó a Rusia de “tigre de papel”.

Durante su intervención en el Club de Discusión Valdai, en Sochi, Putin ironizó sobre las palabras de Trump y afirmó que, si Rusia es un “tigre de papel” y aún así avanza en el frente de Ucrania contra toda la OTAN, entonces “¿qué es la propia alianza?”, informó la agencia Reuters.

El mandatario ruso insistió en que la guerra en Ucrania enfrenta ya directamente a Moscú con la OTAN y acusó a los países occidentales de suministrar armas, inteligencia y entrenamiento a las fuerzas ucranianas.

“Si alguien aún desea competir con nosotros en el ámbito militar, que lo intente. Las contramedidas rusas no tardarán en llegar”, advirtió.

Putin mostró un tono más serio al referirse a la posibilidad de que Estados Unidos entregue misiles Tomahawk a Kyiv, asegurando que sería una escalada peligrosa.

“Es imposible usar Tomahawks sin la participación directa de personal militar estadounidense. Esto significaría una etapa completamente nueva, cualitativamente distinta, en la confrontación con Washington”, declaró.

Lo más leído hoy:

Hasta el momento, la administración Trump no ha anunciado oficialmente si enviará misiles de crucero a Ucrania.

El presidente ruso también rechazó las acusaciones europeas sobre violaciones del espacio aéreo de la OTAN con drones y aviones de combate, a las cuales calificó de “histeria”.

“Prometo no volver a hacerlo en Dinamarca y, por cierto, no tenemos drones que lleguen hasta Lisboa”, ironizó.

Putin presentó el conflicto como un punto de inflexión en la relación con Occidente, al que acusa de haber humillado a Rusia tras la caída de la URSS en 1991 mediante la expansión de la OTAN en Europa del Este.

“Cálmense, duerman tranquilos y ocúpense de sus propios problemas. Solo miren lo que pasa en las calles de las ciudades europeas”, agregó.

Según datos ofrecidos por el Kremlin, Rusia controla actualmente casi toda la provincia de Luhansk, el 81 % de Donetsk y alrededor del 75 % de las regiones de Zaporiyia y Jersón.

El mandatario volvió a sugerir que Ucrania debería negociar un acuerdo de paz, asegurando que las fuerzas de Kyiv sufren falta de personal y deserciones.

La guerra en Ucrania, considerada la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dejado miles de muertos y se ha convertido en la confrontación más grave entre Rusia y Occidente desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962.