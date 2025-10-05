Piden ayuda para capturar a hombre que agredió a una joven en La Habana

Vídeos relacionados:
Una estudiante universitaria identificada en redes como Nayla Fraga denunció haber sido víctima de una agresión sexual a plena luz del día en las inmediaciones de la Quinta de los Molinos, en el municipio Plaza.
Según relató en su cuenta de Instagram, el ataque ocurrió alrededor del mediodía: un hombre se le acercó y, de forma deliberada, le tocó un seno. No se trató de un tropiezo ni de un roce casual, sino de una acción consciente y agresiva.
"No fue un accidente, no fue un choque, el tipo estiró la mano conscientemente y me apretó la teta", aseguró.
La joven reaccionó inmediatamente y no se amilanó. Con valentía, confrontó con al sujeto y le propinó golpes para hacerlo retroceder. Incluso pudo fotografiarlo con su celular.
Lo más leído hoy:
En su testimonio explicó que, en el momento del enfrentamiento, temió por su vida; dijo sentirse convencida de que, si el agresor hubiese querido, podría haberla golpeado con violencia mortal.
"Sentí miedo, porque estaba segura de que si él quería, podía darme tres golpes y matarme ahí, saliendo de la universidad a las 12 del día. Porque soy mujer y solo con existir los hombres se sienten con derechos sobre mi cuerpo", detalló.
Ese miedo -y la constatación de lo vulnerable que se sienten las mujeres cubanas en los espacios públicos- son los ejes de la denuncia de Nayla.
Tras el incidente, la chica optó por hacer pública la agresión y compartió las fotos del responsable con el objetivo de identificarlo y "ponerle nombre": quiere que su entorno conozca lo ocurrido y que la búsqueda sea colectiva hasta que se pueda seguir una vía legal.
Nayla anunció su intención de poner la denuncia en cuanto localice al sujeto, y justificó la decisión de exponer el caso en redes por la falta de respuesta institucional.
"En este país las mujeres no somos escuchadas, no existen leyes que nos protejan o prevengan estas cosas", criticó.
"Aun así lo voy a intentar por vías legales en cuanto de con él. Comparto su cara para ponerle nombre o conocer cualquier información que tengan. Necesito que todo su entorno sepa que es un agresor sexual", recalcó.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la percepción de impunidad y la sensación de abandono que muchas mujeres reportan en la Isla ante agresiones en espacios públicos.
La denuncia pública de esta universitaria enfatiza no sólo el episodio puntual, sino una queja más amplia: la ausencia de mecanismos efectivos que protejan a las mujeres y la sensación de que, cuando ocurren este tipo de hechos, la reacción oficial es insuficiente, tardía o la mayor parte de las veces, nula.
En Cuba el Estado no exige responsabilidad a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos básicos. Si las víctimas se ven obligadas a recurrir a las redes para buscar identificación y justicia, es porque falla el aparato público que debería prevenir y dar respuesta a estas agresiones.
En ausencia de una respuesta contundente por parte de las instituciones, esa visibilidad se transforma en la principal herramienta con la que hoy cuentan muchas víctimas para exigir justicia.
Organizaciones y activistas han advertido de la necesidad de protocolos claros, medidas preventivas y unidades policiales especializadas que atiendan con sensibilidad y eficacia las denuncias de violencia sexual.
La publicación de Nayla remarca la urgencia de políticas concretas: desde campañas de prevención y educación pública hasta procedimientos policiales que prioricen a las víctimas y no las revictimicen.
Su solicitud es clara: cualquier información que permita dar con el hombre que la agredió debe ponerse a disposición para que se puedan tomar las medidas que correspondan.
Preguntas frecuentes sobre agresiones y seguridad en Cuba
¿Qué ocurrió con Nayla Fraga en La Habana?
Nayla Fraga, una estudiante universitaria, fue víctima de una agresión sexual a plena luz del día cerca de la Quinta de los Molinos en La Habana. Un hombre se le acercó y le tocó un seno de manera deliberada. Nayla reaccionó confrontando al agresor y decidió hacer pública la agresión en redes sociales para identificar al responsable y exigir justicia.
¿Cómo está respondiendo Cuba a la violencia de género?
En Cuba, existe una percepción de impunidad y falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ante la violencia de género. No hay una ley integral que proteja a las víctimas, y las denuncias públicas en redes sociales se han convertido en una herramienta crucial para visibilizar estos casos. La falta de protocolos claros y la ineficacia institucional son problemas recurrentes que enfrentan las víctimas.
¿Qué se puede hacer si se es testigo de una agresión en Cuba?
Según el Código Penal cubano, cualquier persona que presencie un delito puede y debe denunciarlo ante las autoridades, incluso si no es la víctima directa. Esto es fundamental para enfrentar la violencia de género y otros delitos, aunque las respuestas institucionales son a menudo insuficientes.
¿Cuál es la situación de la seguridad pública en Cuba?
Cuba enfrenta una creciente ola de violencia callejera y una percepción de inseguridad, tanto para ciudadanos como para turistas. La falta de una respuesta policial efectiva y la escasez económica agravan la situación. Los incidentes de agresiones y robos son cada vez más comunes, reflejando una desconexión entre las promesas oficiales y la realidad cotidiana.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.