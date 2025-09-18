Florida autoriza a los ciudadanos a portar armas en la vía pública

Vídeos relacionados:

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó que el porte abierto de armas de fuego en espacios públicos es ahora legal en el estado, tras un fallo de la Primera Corte de Distrito de Apelaciones (1st DCA) en el caso McDaniels v. State.

La decisión, vinculante para todos los tribunales de primera instancia, sostiene que la prohibición vigente hasta ahora era incompatible con la Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU., de acuerdo con EFE.

Uthmeier publicó en la red social X que, al no haber ningún otro tribunal de apelaciones que cuestione la constitucionalidad de la norma tras el precedente del caso Bruen en la Corte Suprema, el fallo de la 1st DCA se convierte en ley estatal. En su mensaje, instó a fiscales y fuerzas del orden a no considerar ilegal la exhibición pública de armas.

Un cambio histórico

Con esta decisión, Florida se desmarca de estados como California, Connecticut e Illinois, que mantenían prohibiciones casi absolutas al porte abierto. El fallo se originó en el caso de un ciudadano arrestado en 2022 en Pensacola, tras transmitir en vivo en redes sociales mientras cargaba su pistola en la vía pública.

El gobernador Ron DeSantis ya había impulsado medidas a favor del porte de armas y recientemente lanzó un programa de incentivos fiscales para la compra de armamento libre de impuestos en lo que resta de año, una medida que incluso ha encontrado oposición dentro de su propio partido y en la Asociación de Alguaciles de Florida.

Reacciones y próximos pasos

El fallo judicial abre un escenario de debate político y de seguridad en un estado donde, según el sitio especializado Ammo, más de un tercio de la población (35%) posee un arma. Legisladores y cuerpos policiales deberán ajustar sus protocolos en un contexto donde la exhibición pública de armas, antes prohibida, pasa a ser un derecho amparado por la ley.

Lo más leído hoy:

Hace unos días, la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida declaró inconstitucional la prohibición estatal de portar armas de fuego abiertamente en público, en un fallo que marca un nuevo capítulo en el largo y polémico asunto.

Preguntas Frecuentes sobre el Porte de Armas en Florida